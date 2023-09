Retomada do mercado de capitais deve ajudar liquidez do Fundo Garantidor de Créditos

Melhoria do mercado de capitais deve contribuir para que liquidez do Fundo Garantidor de Créditos aumente Foto: AMANDA PEROBELLI / REUTERS

A retomada da atividade no mercado de capitais brasileiro deve contribuir para que o índice de liquidez do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), desenquadrado desde 2020 por conta da pandemia e da alta dos juros, volte para dentro da banda regulatória de 2,3% a 2,7% em 2023. O índice de liquidez é a relação entre os recursos disponíveis do fundo e o volume de depósitos elegíveis à cobertura do FGC em caso de quebra de alguma instituição financeira ou banco.

Os depósitos elegíveis subiram em junho para R$ 4,153 trilhões, 6,62% acima de dezembro de 2022. Considerando o limite de cobertura do FGC de R$ 250 mil por CPF e por CNPJ, a exposição do fundo estava em R$ 2,081 trilhões, uma alta de 3,45% frente ao fim do ano passado. “Entendemos que o mercado de capitais está voltando e a migração para produtos bancários diminua”, disse em conversa exclusiva com o Broadcast, o diretor-executivo do fundo, Daniel Lima.

Ao fim de junho, o índice de liquidez estava em 2,26%, acima dos 2,23% dezembro. Em 2020, primeiro ano da pandemia, o índice chegou a cair para 1,95% por conta da corrida dos investidores para ativos de bancos, como CDBs, LCIs, LCAs, poupança e depósitos à vista, que são protegidos pelo fundo. Os depósitos em aplicações elegíveis saltaram 50% naquele ano.

FGC desembolsou R$ 2 bi com liquidação das instituições BRK e Portocred

“Para que o índice volte ao piso da banda regulatória até o final do ano, como acreditamos, é preciso que nenhuma outra instituição quebre e o crescimento do saldo de depósitos elegíveis à nossa cobertura siga em trajetória orgânica”, afirmou. No primeiro semestre, o FGC desembolsou de R$ 2 bilhões para ressarcir depositantes das instituições BRK e Portocred, que foram liquidadas pelo Banco Central.

Lima acha pouco provável que haja alguma nova quebra de banco ou instituição financeira no segundo semestre, especialmente entre os grandes bancos que, em sua opinião, estão bem capitalizados e são acostumados a lidar com instabilidade econômica. No entanto, ele considera que algum risco existe fora deste grupo. O executivo lembra que o FGC tem 242 associadas, algumas delas mais frágeis, especialmente entre as instituições financeiras. “Existem sim nomes específicos que estão trabalhando para encontrar saídas de mercado, mas nada que afete a saúde do sistema”, afirmou Lima.

O patrimônio líquido do FGC subiu de R$ 107,9 bilhões do fim de dezembro do ano passado para R$ 115,8 bilhões em junho, alta de 7,2% no período. Lima afirma que esse crescimento reflete o volume disponível de recursos para investimento, assim como a melhor rentabilidade dos meses, somados à contribuição das associadas. O FGC investe seus recursos em títulos do Tesouro e em operações compromissadas. Lima explica que R$ 95 bilhões são reservados para liquidez, ou seja, para cobrir os depósitos elegíveis até R$ 250 mil. Outros R$ 10 bilhões fazem parte do fundo de resolução, voltados a tratar de eventuais problemas de bancos sistêmicos, e os R$ 10 bilhões restantes são para cumprir com assistências que vêm do passado.

Fundo tem condenações ligadas ao Banco Cruzeiro do Sul

O diretor-executivo do FGC comentou também sobre a recente condenação, em primeira instância, pela Justiça de São Paulo, do Fundo Gama por ter recebido pagamento referente a Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Cruzeiro do Sul (BCSul) no processo de liquidação da instituição, em 2012. Como o FGC é o único cotista do Fundo Gama, o juiz condenou os dois a restituir o valor de R$ 190 milhões para a massa falida do Cruzeiro do Sul. Esse montante, com juros e correção monetária, equivale a algo entre R$ 800 milhões e R$ 900 milhões. “Não há a menor dúvida que vamos recorrer”, afirmou.

O FGC foi condenado em primeira instância em outra causa relacionada a outra linha de crédito concedida ao Cruzeiro do Sul, que em valores atualizados está em R$ 4,5 bilhões.

Lima explicou que o FGC não faz provisões relacionadas a essas causas porque considera baixo o risco de o fundo ser efetivamente condenado. Mas os processos relacionados ao Cruzeiro do Sul, assim como outros relacionados a 40 falências e liquidações de instituições financeiras, constam nas notas explicativas do balanço do FGC, onde o delta de potenciais perdas está entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões. Ou seja, a maior parte é relativa ao caso do Banco Cruzeiro do Sul, que desde 2009 vinha apresentando fragilidade financeira e sendo assessorado pelo fundo.





