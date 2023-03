Riachuelo testa biometria facial e tem alta de 15% em aprovações de risco

Biometria facial é usada para aprovação das transações digitais nas categorias de maior risco Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

A Cybersource, empresa da Visa, e a Riachuelo iniciaram os testes do uso da biometria facial nas transações de comércio eletrônico da rede varejista. A solução foi testada durante as vendas de fim de ano, período de alta demanda. Os resultados preliminares da Riachuelo mostram que houve um aumento de 15% no índice de aprovação para transações consideradas de alto risco, garantindo menos perda de negócios para a empresa.

Tempo de aprovação das transações também diminuiu

Durante os testes, o tempo de aprovação dessas transações também diminuiu. A biometria facial é usada como uma camada de proteção para a autenticação e a aprovação das transações digitais nas categorias de maior risco.

Quando há dúvida sobre a procedência da compra, um SMS é enviado para o consumidor com um link para realizar o processo de autenticação via biometria facial. A plataforma - desenvolvida pela Unico, parceira da Cybersource - consegue verificar se aquela captura facial bate com o CPF do consumidor que está realizando a compra, considerando a base de dados da Unico.

