RJ+ Investimentos cresce 20% em primeiro mês após retorno para XP

Com cerca de quatro mil clientes, a RJ+ é especializada no segmento de alta renda e private Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A RJ+ Investimentos anunciou hoje a captação de R$ 500 milhões realizada em agosto, o que representa um crescimento de 20% em seu total sob assessoria, agora em R$ 3 bilhões, um mês após o retorno para a plataforma da XP. O período também foi marcado pela chegada de 800 novos clientes, informou o escritório ao Broadcast Investimentos.

Fundada em 2008, a RJ+ era ligada à XP desde sua fundação, mas optou por migrar para a plataforma do Modalmais, do Banco Modal, em 2021, com o projeto de ser o “top 1″ da corretora. No entanto, no início de 2022, a XP anunciou a compra do Banco Modal, negócio concluído em junho deste ano. Em julho, a RJ+ retomou a parceria com a XP.

Além disso, outro movimento do escritório atualmente é a aposta na retomada de atendimento presencial aos clientes, como diferenciação do serviço de bancos com plataformas digitais. “As mudanças representam o novo momento da empresa, que está completando 15 anos de história estabelecendo o cuidado com a conexão humana nos negócios”, diz Eduardo Prado, sócio-fundador da RJ+. Com cerca de quatro mil clientes, a RJ+ é especializada no segmento de alta renda e private e possui escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro.













Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 15/09/23, às 13h41.

