Rodrigo Brandão será o novo presidente da distribuidora Light Sesa

Brandão foi, nos últimos cinco anos, diretor executivo na BRK Ambiental e deve assumir o cargo em julho Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A Light bateu o martelo para um novo nome assumir a presidência da distribuidora do grupo, Light SESA, em substituição a Thiago Freire Guth, que teve a renúncia anunciada no último fim de semana (17) e deixa a companhia no fim deste mês. Rodrigo Brandão, que atuou nos últimos cinco anos como diretor executivo na BRK Ambiental, assumirá a função em julho, informaram fontes.

Executivo deve participar do conselho da Light Energia e ocupar diretoria da holding Light SA

Além de presidente da distribuidora, Brandão também deverá atuar como diretor da holding Light SA e conselheiro de administração da geradora do grupo, Light Energia, no lugar de Guth. Embora tenha passado os últimos anos da empresa de saneamento, Brandão tem experiência no setor energia elétrica, com passagens pela Eletropaulo, CPFL Energia e AES Brasil, nas áreas de Gestão de Custos e Orçamento, Planejamento e Desenvolvimento de Novos Negócios.

Guth estava na Light há três anos. Com sua saída, toda a gestão do grupo foi renovada, sob a liderança de Octávio Pereira Lopes, que chegou à empresa em agosto passado e atua como diretor presidente da Light e presidente dos Conselhos de Administração da Light SESA e da Light Energia.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/06/23, às 13h34.

