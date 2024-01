Santander muda estrutura do varejo na virada do ano, com novos diretores

Mudanças ocorrem no momento em que o presidente, Mario Leão, busca ampliar a participação dos serviços na geração de receitas Foto: Estadão

O Santander Brasil elegeu na terça-feira, 02, novos diretores para áreas como investimentos, a financeira do Grupo, canais, estratégia e dados. As mudanças não se restringiram aos titulares de cada área: houve mudanças na estrutura da vice-presidência de Varejo, que está sob novo comando.

Em reunião do conselho de administração, foram eleitos dez novos diretores que ocuparão mandatos complementares até o ano que vem. Segundo apurou o Broadcast, as eleições acompanham algumas mudanças na organização interna do banco.

Entre os eleitos, segundo fontes, Alessandro Chagas ficará com a área de investimentos, e Cezar Janikian, com a financeira. As duas diretorias estavam sob o guarda-chuva da vice-presidência de Varejo, mas mudaram de alçada. Chagas responderá ao vice de Wealth Management, Carlos André, e o Varejo ficará apenas com a distribuição dos produtos de investimento. Janikian ficará sob o guarda-chuva de Gustavo Alejo, de Finanças.

Modificações começaram em dezembro

No último mês, outra mudança havia acontecido no Varejo, que é o “coração” do Santander: a vice-presidente da área, Vanessa Lobato, deixou o banco, e em seu lugar, assumiu o vice à frente da Tecnologia e Operações, Ede Viani. Para o lugar dele foi Luis Bittencourt, que foi CEO da F1rst, empresa de tecnologia do Santander.

As mudanças acontecem em um momento em que o presidente, Mario Leão, busca ampliar a participação da prestação de serviços na geração de receitas do conglomerado no País. Ele comanda o Santander Brasil há dois anos.

Historicamente, o Santander é um banco mais dependente do crédito para a geração de resultados que os pares, em especial no varejo, e mais exposto ao atacado na captação de depósitos. Leão tem dito ao mercado que quer mudar essa equação, com mais receitas vindas dos serviços e, ao mesmo tempo, uma captação mais ampla no varejo, o que inclui esforços na área de investimentos do banco.

Outros executivos também foram eleitos

Ainda para a diretoria, foram eleitos Alexandre Teixeira de Araújo, para a área de riscos; Claudia Sampaio, que estará à frente da conexão entre os diferentes canais de atendimento; Eduardo Alvarez, para a área de estratégia; Eduardo Sasaki, para dados, o que inclui o Open Finance; já Enrique Fragata fará a gestão financeira do varejo do banco.

Gustavo Santos, por sua vez, será o responsável pela base da pirâmide do varejo, formada por clientes que têm renda inferior às dos atendidos pelo Van Gogh (média renda) e pelo Select (alta renda). Além disso, Izabella Belisario vai cuidar dos serviços para pessoas físicas, como conta corrente e consórcios; e Rafael Kappaz será o CEO da gestora de recursos do banco.

Também na terça-feira, foi oficializada a saída do diretor de Marketing do banco, Igor Puga, que ainda não teve a substituição definida. A saída de Puga havia sido comunicada em outubro, e desde então ele tocava o período de transição do cargo.

Do Chile para o Brasil

No fim de dezembro, Franco Rizza foi eleito para a vice-presidência de Riscos do conglomerado. Ele veio do Santander Chile, em que ocupava cargo equivalente.

Em dezembro, deixou o banco Andrea Marques de Almeida, até então vice de Finanças e Estratégia. Antes da passagem pelo Santander, a executiva ocupou a diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Petrobras na gestão de Roberto Castello Branco, e fez carreira na mineradora Vale.





