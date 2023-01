Seguradoras pagaram R$ 28 bi em indenizações no auto até novembro de 2022

Estado de São Paulo concentrou quase 40% das indenizações Foto: TABA BENEDICTO/ESTADAO

Entre janeiro e novembro do ano passado, as seguradoras de automóveis pagaram R$ 28,1 bilhões em indenizações no Brasil, um salto de 36,9% em comparação igual período de 2021, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). O Estado de São Paulo concentrou quase 40% dos pagamentos, com R$ 11,1 bilhões, e o Paraná veio em seguida, com R$ 2,6 bilhões. Minas Gerais ficou com quase 9% do mercado, com R$ 2,5 bilhões em indenizações ao longo do ano passado.

Volta dos carros às ruas elevou número de acidentes

O ano de 2022 foi de aumento nos pedidos de indenização, diante da volta dos carros às ruas, o que causou mais acidentes. Ao mesmo tempo, os estragos ficaram mais caros, com a disparada dos preços de autopeças. Para fazer frente a esse maior custo, as seguradoras aumentaram os preços das apólices, tanto nas renovações quanto em novas contratações.

