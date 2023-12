Seguro garantia bate recorde em 2023 e fatura mais até outubro do que em 2022

O presidente Lula em cerimônia do Novo PAC: oportunidade para seguradoras Foto: WILTON JUNIOR

O mercado de seguro garantia arrecadou, nos dez primeiros meses deste ano, mais do que o total faturado em todo o ano de 2022. Foram R$ 3,539 bilhões de janeiro a outubro, ante R$ 3,473 bilhões arrecadados de janeiro a dezembro do ano passado, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Além de superar 2022, o faturamento dos dez primeiros meses deste ano é recorde para o setor. As atenções agora se voltam para 2024, ano que deve ter dois vetores: a entrada em vigor da nova lei de licitações e também o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A nova lei permite que, em obras de engenharia com valor acima de R$ 200 milhões, as garantias dadas através de seguros cheguem a até 30% do valor do contrato. A lei também prevê que o seguro é o único meio de garantia que permite a retomada e conclusão da obra sem nova licitação. Somados, os dois fatores devem abrir uma avenida de crescimento para as seguradoras.

O novo PAC deve potencializar esse crescimento. O governo prevê investimentos de até R$ 1,7 trilhão em uma série de obras. O potencial foi reconhecido pela própria Superintendência de Seguros Privados (Susep), que regula as seguradoras, e que criou um grupo de trabalho para discutir a participação que o setor pode ter no programa.









Continua após a publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 26/12/23, às 12h29

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.