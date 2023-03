Sem interessados, TIM e Vivo encerram oferta de venda de antenas da Oi

Antenas de celular em prédios na capital paulista Foto: Werther Santana/Estadão

As ofertas de vendas das estações rádio-base (ERBs) que pertenciam à Oi e foram transferidas para TIM e Vivo acabaram sendo encerradas sem que aparecessem compradores - conforme adiantado pela Coluna no mês passado. Como não houve candidatos para arrematar esses equipamentos, eles devem acabar virando sucata.

As ERBs são conjuntos de antenas colocados em postes, viadutos, prédios e torres para ativar o sinal de telefonia e internet. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou a venda de metade das ERBs recebidas da Oi por TIM, Vivo e Claro, com o intuito de evitar a concentração dos ativos nas mãos das três operadoras que adquiriram as redes móveis da concorrente.

Claro tem até julho para vender os ativos

O prazo para TIM e Vivo venderem os ativos foi de seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais dois meses. Os seis meses iniciais venceram em janeiro, enquanto a extensão acabou em março. A Claro teve prazo mais longo, de 12 meses, que vai até julho.

O grande problema para achar compradores é que os ativos despertam pouca atratividade. Isso porque muitas ERBs servem apenas para o 2G e o 3G, que já ficaram obsoletos. Em segundo lugar, o comprador precisaria ter o direito de uso das frequências - o que é detido pelas próprias operadoras. Por fim, nem TIM, Vivo e Claro têm interesse em ficar com as ERBs recebidas da Oi, porque muitas ficam em áreas nas quais o trio já tem cobertura.

Nas ofertas levadas a público, existem antenas aptas a operar as tecnologias 2G, 3G e 4G, nas faixas de 900 Mhz, 1.800 Mhz, 2.100 Mhz e 2.600 Mhz. Há equipamentos das fabricantes Nokia, Ericsson e Huawei. A TIM colocou à venda 3,6 mil antenas, enquanto na Vivo foram, são 1,3 mil, e na Claro, 1,9 mil.

