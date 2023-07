Sem sucesso no último leilão, State Grid prepara oferta para nova disputa

Empresa de energia está presente em 88% do território da China, onde presta serviços a cerca de 1 bilhão de pessoas Foto: Jason Lee / REUTERS





Depois de disputar, sem sucesso, dois lotes do leilão de transmissão realizado na última sexta-feira, 30, a chinesa State Grid deve centrar seus esforços no próximo certame, previsto para dezembro, que promete ser o maior da história, com investimentos que devem chegar a R$ 19,7 bilhões. O foco será em projetos que permitirão ampliar o escoamento de energias renováveis geradas em grande parte no Nordeste do País para o centro de consumo de carga, no Sudeste e Centro-Oeste.

Durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, em abril, executivos da empresa chinesa indicaram interesse em disputar em especial o lote 1 deste leilão, com 1.468 quilômetros de linhas, incluindo um linhão em Ultra-Alta Tensão 800 kV em corrente contínua, atravessando os estados do Maranhão, Tocantins e Goiás, com investimento total estimado em R$ 15,9 bilhões. O prazo de construção é de 72 meses.

A State Grid tem experiência nesse tipo de projeto. Construiu e opera o linhão Xingu-Rio, com 2.539 km de extensão, que conecta a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, à região Sudeste, passando por cinco estados. Construída a partir de um investimento de aproximadamente R$ 9 bilhões, a Xingu Rio Transmissora de Energia Elétrica (XRTE) opera há quase quatro anos e tem faturamento anual de cerca de R$ 1,577 bilhão.

Integração das linhas à geração de energias renováveis estão nos planos da gigante chinesa

Na China, Lula teve uma conversa reservada com o presidente da State Grid, Zhang Zhigang. O executivo do interesse nos projetos de expansão das linhas de transmissão e na integração de projetos de geração eólica e solar no Brasil.

Na reunião, que também contou com a participação de ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), Lula comentou sobre a importância de investimentos chineses no Brasil e ouviu o interesse da empresa em participar de novos projetos no País, o que deixou membros da comitiva animados. Na China, a State Grid está presente em 88% do território do país e presta serviços para mais de 1 bilhão de pessoas.

Procurada, a State Grid Brazil Holding afirmou que atua no Brasil com uma proposta de longo prazo e “está sempre atenta às oportunidades de empreendimentos no setor de transmissão de energia”, mas disse não comentar ações específicas relacionadas a leilões, planos estratégicos e investimentos.

