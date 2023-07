Sem TCU e TCE, privatização da Copel corre risco de ficar para setembro

Bônus de outorga a ser pago pela renovação de concessões hidrelétricas da Copel, de R$ 3,7 bilhões, foi analisado pelo TCU, mas o ministro Vital do Rêgo pediu vistas. A votação deve ser retomada em 9 de agosto Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

A Copel, estatal de energia elétrica do Paraná, corre o risco de ver a bilionária oferta de ações que vai privatizar a companhia ficar para setembro. O mês promete ser movimentado na Bolsa, com ao menos três ofertas subsequentes (follow-on) sendo preparadas, e que têm potencial para captar R$ 15 bilhões, de acordo com fontes. Já a da Copel poderia movimentar R$ 5 bilhões.

Na expectativa de ganhar as manchetes com uma privatização brilhante, bancos e o governo paranaense tentam colocar a operação no mercado no final deste mês ou começo de agosto, ainda para pegar a janela de captação antes das férias de verão no Hemisfério Norte. Está tudo pronto. Mas ainda faltam duas aprovações essenciais para a privatização: a do preço mínimo de venda, pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), e o aval do Tribunal de Contas da União (TCU) do bônus de outorga a ser pago pela renovação de concessões hidrelétricas, de R$ 3,7 bilhões, parte essencial para o processo.

No último dia 6, o ministro do TCU, Vital do Rêgo, pediu vistas durante a votação, o que prorroga o prazo de análise em 30 dias. Pelas regras da Corte de contas, a votação é automaticamente incluída na pauta do dia 9 de agosto, mas nada impede que ele seja adiado mais uma vez. Na ocasião do julgamento, o relator do processo, ministro Antonio Anastasia, disse que considerava atendidos os requisitos para as outorgas de novo contrato de concessão das hidrelétricas, mas logo em seguida Vital pediu vistas.

Envolvidos estudam se vale lançar oferta antes do aval dos dois tribunais

Há uma discussão em curso neste momento entre os envolvidos na operação sobre se valeria a pena lançar a oferta de ações no mercado ainda sem o aval dos dois tribunais. “Existe a preocupação de que a oferta ocorra da melhor maneira possível, para que não haja a possibilidade de nenhuma contestação sobre a forma como a operação foi conduzida”, afirmou uma fonte. Por isso, alguns argumentam que o mais prudente seria a oferta ficar para setembro. Para um interlocutor, lançar ou não a oferta com a discussão do TCU em aberto acabará, ao final, sendo uma decisão do Estado.

Até a primeira semana de agosto seria o melhor momento para concretizar a oferta na Bolsa. Trata-se do mês de férias de verão no Hemisfério Norte e os investidores ficam fora do mercado. Investidores estrangeiros devem ter peso importante nesta oferta da Copel.

A estatal já fez reuniões informais com investidores e sentiu que há interesse, de locais e estrangeiros, para comprar o papel. “Houve um bom mapeamento de demanda”, comentou uma fonte. Para setembro, após o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que marca o fim das férias de verão, podem vir a mercado no Brasil ao menos três ofertas subsequentes, que já estão sendo preparadas, segundo uma fonte.

Estatal divulga balanço do segundo trimestre em 14 de agosto

Outros gargalos que apressam o lançamento da oferta são a divulgação de seu balanço do segundo trimestre, em 14 de agosto, e o pagamento da outorga, de R$ 3,7 bilhões, ao governo federal em dezembro. Esse recurso viria da emissão primária de ações na oferta pública de privatização. Por isso, o melhor seria fazer a operação o quanto antes, sobretudo considerando o risco de eventos inesperados pela frente na economia mundial que podem fechar a janela de captação.

Procurada, a Copel afirmou que está se pronunciando por meio de comunicados oficiais na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

