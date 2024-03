Semana do Consumidor tem poucos descontos e busca por alívio do calor

Das 20 categorias mais buscadas na semana marcada pelo Dia do Consumidor (15/03), apenas nove apresentaram descontos em relação à semana anterior, sendo que o segmento de fones de ouvidos teve a maior baixa nesse quesito, preços 20% menores em média. Ocorreram aumentos nos valores de smartphones, TVs, fogões, fornos e micro-ondas, e pneus automotivos. Além dos fones, houve descontos em itens como ventiladores e circuladores de ar, livros, monitores, fritadeiras elétricas, e aspiradores de pó e água.

Destaque para o aumento das buscas de parelhos de ar-condicionado, e ventiladores e circuladores. Os primeiros passaram da terceira para a segunda colocação entre os itens mais buscados da Semana do Consumidor de 2023 para esta. Os últimos subiram da 14ª colocação para a 9ª. Celulares e smartphones se mantiveram como as mercadorias mais procuradas.

Preço médio do ar-condicionado subiu 26%

“O preço mediano do produto (ar-condicionado) subiu 26% na comparação com o ano anterior, muito em virtude das ondas de calor vividas pelo País e as intercorrências na produção do item no último trimestre de 2023″, observou Pires. Nesse sentido, as buscas cresceram apenas 3,2% em termos absolutos, em relação à Semana do Consumidor de 2023. Já a categoria de ventiladores e circuladores teve 37% mais procura.

Embora o interesse por celulares e smartphones tenha se mantido no topo, o volume de buscas caiu 60,57% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de volume de buscas, só houve crescimento em quatro das 20 principais categorias pesquisadas: ar-condicionado, ventiladores e circuladores, tablets e livros. Livros foi a segunda que mais cresceu, atrás apenas de ventiladores e circuladores, com 9%,