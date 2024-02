Sesc vai inaugurar hotel no Amazonas dois meses antes da COP30

Perspectiva artística de área do Hotel Sesc Manacaparu, a ser inaugurado em 2025 Foto: Div

O primeiro hotel do Sesc no Amazonas vai ser inaugurado dois meses antes da COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, programada para 2025, em Belém, no Pará. Com investimento de R$ 25 milhões, a unidade hoteleira receberá novos aportes quando forem finalizados os projetos de design de interiores e equipamentos. A inauguração está prevista para a primeira quinzena de setembro de 2025, em celebração ao aniversário do Sesc.

PUBLICIDADE Construído em plena região amazônica e a 1h20min de carro de Manaus, o Hotel Sesc Manacaparu vai retratar na arquitetura e decoração a biodiversidade local. Os ambientes e os móveis tomarão como referência as árvores, folhas e sementes da região. O hotel terá vista para o rio que dá nome à unidade e ficará cercado por ilhas e vegetação preservada. Pelo projeto do Sesc Amazonas para o Manacaparu, a preservação da floresta será um dos atrativos para os turistas. Entre as ações ambientais planejadas, está o replantio de espécies nativas com a participação dos hóspedes e atividades de educação ambiental com a comunidade. Entre as ações previstas dentro da sustentabilidade estão o uso de placas solares para alimentar a iluminação, além de coleta seletiva de resíduos. Expectativa é receber 4 mil hóspedes por mês O hotel ficará na Rodovia Manoel Urbano, em uma área de mais de 57 mil metros quadrados e terá 65 apartamentos, centro de convenções e uma agenda de atividades para os hóspedes no padrão da hotelaria Sesc. O plano é receber 4 mil turistas por mês.



