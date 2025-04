Setor de cartões quer entrar no Open Finance e discute com BC e associações

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) formulou uma proposta em conjunto com uma consultoria, e a apresentou tanto ao Banco Central quanto às associações que têm representação na estrutura de governança do Open Finance, que é privada.

Hoje, os dados dos cartões dos clientes estão no escopo do Open Finance: o consumidor pode compartilhar as informações entre instituições financeiras, para buscar limites maiores ou consolidar os dados financeiros em um só lugar. No entanto, os arranjos de pagamento, nome técnico dados às redes de cartão, não estão no sistema.

Iniciação de pagamentos

“Entendemos que cartões poderiam avançar em uma outra etapa, que é a parte mais transacional”, diz o membro do conselho de administração da Abecs, Raul Moreira. “Poderíamos aproveitar o investimento feito na infraestrutura de iniciação de pagamentos, que foi montada mas ainda não está sendo utilizada em sua plenitude.”