Setor de shoppings vai sugerir criação de Ministério do Comércio e Serviços

Mesmo após a abertura de 14 ministérios pelo governo Lula, chegando a um total de 37, há pleitos para mais. O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai, vai sugerir a criação de uma pasta específica para Comércio e Serviços.

O representante dos donos de shoppings irá a Brasília na semana que vem para uma rodada de encontros com ministros e parlamentares. A agenda inclui uma reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Pasta daria mais voz aos setores junto a governo e parlamentares

O presidente da Abrasce argumenta que o setor de comércio é muito diverso e não conta com a mesma capacidade de articulação que a indústria, cuja influência é preponderante na Pasta, de acordo com sua avaliação. Humai também diz que o comércio não recebe, historicamente, a devida atenção do governo federal, a despeito de ser o setor que mais emprega no País. “Até o turismo, que é importante mas ainda pouco evoluído, tem um ministério, mas nós não”.

A expectativa é que a criação de um ministério dedicado ao comércio e aos serviços dê mais voz aos setores junto ao governo e a parlamentares, especialmente agora que a reforma tributária tende a andar, disse. “Dificilmente a reforma será neutra. Nosso grande temor é que haja algum incremento dos impostos”. Outro ponto de atenção do setor de shoppings é uma potencial mudança na reforma trabalhista, cuja intenção já foi sinalizada pelo governo Lula.

