Shoppings da Iguatemi têm ocupação estável no início do ano

A Iguatemi fechou o primeiro trimestre do ano com um patamar de vendas bastante saudável e acima da média do mercado, antecipou o diretor financeiro e de relações com investidor do grupo, Guido Oliveira, em conversa com a Coluna.

Outro dado positivo é a manutenção da ocupação dos shoppings em patamares estáveis na comparação com o fim de 2022. O dado é positivo porque, no setor, os primeiros meses do ano costumam ter mais saídas de lojistas em comparação com o restante do ano.

Vendas do setor subiram subiram no 1º bimestre, diz Abrasce

Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostraram que as vendas no setor subiram 15,2% em janeiro e avançaram 3% em fevereiro na comparação com os mesmos meses do ano passado.

A explicação para o desempenho operacional mais forte da Iguatemi é a resiliência do seu público-alvo, segundo Oliveira. A Iguatemi atende, principalmente, consumidores de alta renda, com poder aquisitivo suficiente para contornar períodos de turbulência econômica, como o atual, marcado por juros altos.

Volta do consumidor permite retirada de descontos a lojistas

Outro ponto é a continuidade do crescimento das visitas aos shoppings à medida em que a pandemia do coronavírus vai ficando para trás. Isso tem impulsionado as vendas e permitido à Iguatemi - e também a outras grandes empresas do setor - retirar os descontos que haviam sido concedidos aos lojistas.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 12/04/2023, às 11h16

