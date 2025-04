Solar Americas Capital levanta R$ 143 mi com BNDES para construção de novas usinas

Os empreendimentos serão explorados em diferentes modelos de negócio: em autoprodução nos modelos mais comuns ou na que é feita junto à carga para cliente inserido do mercado livre, mas sem injeção de energia na rede, com dispensa de outorga. A última opção foi feita recentemente pela companhia junto à Ambev e, segundo a Solar Americas, foi desenvolvida de forma pioneira pela empresa.

O cofundador e diretor comercial da Solar Americas Capital, Tiago Alves, afirmou que as usinas de geração distribuída (GD) também estão no radar da companhia. “A gente não tem uma religião definida do ponto de vista regulatório. O que a gente acredita é na solução técnica de autoprodução. Não aquela autoprodução no mercado livre, mas a questão de você investir na sua própria geração de energia”, afirmou ele ao Broadcast.

Opções

“Se o cliente está dentro do mercado regulado, é GD. Se estiver no mercado livre, é autoprodução. E se não quiser conectar com o grid, é grid zero”, completou, em referência à conexão ou não com a rede e sobre as opções exploradas pela companhia fundada em 2020 e sediada em Londres.