Sompo Seguros cria área para atender setor de petróleo e gás

A Sompo Seguros criou uma área de petróleo e gás, de olho no potencial de crescimento em apólices voltadas a esse mercado, e que terá Thais Delazari como gerente. Ela tem 15 anos de experiência no segmento, e em 11 deles, esteve no IRB Brasil Re, que é líder em resseguros para o setor.

A empresa é hoje a quinta colocada em seguros corporativos no mercado brasileiro, e quer chegar à terceira posição em cinco anos. O ramo de petróleo e gás é um dos pilares da estratégia da Sompo, diante dos novos investimentos em exploração pela Petrobras e por grandes petroleiras globais, além das empresas de menor porte.

Setor de óleo e gás movimentou R$ 1,6 bi em seguros no País em 2022

Delazari afirma que a Sompo pretende operar junto ao braço de resseguros do grupo, para aproveitar a capacidade de assumir riscos da companhia no exterior. Embora a frequência das indenizações seja menor, os valores financeiros envolvidos são altos. Não por acaso, esse ramo é altamente dependente de resseguros em todo o mundo.

Neste ano, o objetivo da Sompo é chegar a R$ 100 milhões em prêmios emitidos no segmento. Em 2022, o setor de óleo e gás movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em seguros no Brasil, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

De acordo com Adailton Dias, diretor executivo de Produtos e Resseguro da Sompo, a decisão de avançar na área foi tomada em 2022, durante a revisão da estratégia de longo prazo da companhia. Com origem japonesa, a Sompo vendeu a carteira de varejo no País para a HDI, e decidiu priorizar o segmento empresarial.

