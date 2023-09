SP, Rio e Minas têm maior adesão ao Desenrola, diz Recovery

A Recovery renegociou perto de 1 milhão de créditos não pagos em todo o País entre 17 de julho e 17 de agosto pelo Desenrola, o equivalente a R$ 773 milhões Foto: ANDRE LUCAS / ESTADAO CONTEUDO

Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideraram os acordos fechados de renegociação de dívidas no primeiro mês do programa Desenrola, de acordo com dados da Recovery, empresa de recuperação de crédito do grupo Itaú. Nesse grupo, São Paulo sai na frente, com R$ 107 milhões em dívidas de 130 mil CPFs renegociadas.

No total, a Recovery renegociou perto de 1 milhão de créditos não pagos em todo o País entre 17 de julho e 17 de agosto pelo Desenrola, o equivalente a R$ 773 milhões. Desse total, 62% eram dívidas prescritas, ou seja, não pagas há mais de cinco anos.





