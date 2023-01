SPIC Brasil obtém R$ 282 milhões com BNB para implantar eólicas no RN

Parque Eólico Matacara, operado pela SPIC Brasil, na Paraíba Foto: SPIC

A geradora de energia de origem chinesa SPIC Brasil fechou um financiamento de R$ 282,2 milhões junto ao Banco do Nordeste (BNB) para implantar os parques eólicos Pedra de Amolar I, Pedra de Amolar II e Paraíso Farol II, no Rio Grande do Norte.

Os recursos do BNB são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), uma linha remunerada pelo IPCA acrescido de 3,68% ao ano, com amortização em 24 anos. A consultoria Itaca Advisory atuou como assessora financeira na transação.

Novas usinas terão 105 MW de capacidade instalada

O complexo eólico, localizado no município de Touros, também inclui a construção da central Paraíso Farol III, que será financiada por outra modalidade de crédito, ainda em análise. Juntas, as novas usinas terão 105 MW de capacidade instalada. A empresa não revelou o volume total de investimentos previstos nesses projetos, apenas indicou que “mais de 20% dos recursos empregados nos empreendimentos são de capital próprio da companhia”.

A empresa informou que está investindo R$ 6,5 bilhões no Nordeste, com foco em geração de energia renovável, para ampliar sua capacidade instalada no País. A SPIC tem atualmente cerca de 3 gigawatts (GW) em ativos no Brasil, o que a coloca como a quinta maior geradora privada do País. A meta da companhia é alcançar a terceira posição entre as maiores do setor até 2025. Para isso, além do desenvolvimento de novos projetos, avalia potenciais aquisições.

Empresa implanta dois parques solares no Piauí

A SPIC Brasil já está implantando dois parques solares no Piauí, com 738 MW de capacidade, que devem entrar em operação no ano que vem, numa parceria com a Canadian Solar. Juntamente com as novas eólicas do Rio Grande do Norte e dois parques eólicos já operacionais na Paraíba, são quase 1 GW de capacidade instalada no Nordeste do País.

