Spot Metrics, de inteligência de dados, fecha duas aquisições por R$ 48 mi

Spot Metrics vem investindo na abertura de novos canais de venda, principalmente nos meios digitais Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Spot Metrics, startup de inteligência de dados e CRM (gestão de relacionamento com o cliente, na sigla em inglês), fechou duas aquisições no último mês como parte de sua estratégia de avançar no mercado de ferramentas dessa área para o varejo. O investimento total na tacada foi de R$ 48 milhões, considerando-se as aquisições, desenvolvimento de produtos, pesquisa e estruturação de times. A intermediação foi feita pelo Itaú BBA.

Um dos alvos da aquisição foi a Action, plataforma de automatização de relacionamento com consumidores. Ela atende mais de 40 marcas do varejo nacional e internacional, principalmente no setor de vestuário e beleza. O outro negócio envolveu o Guru CRM, de soluções de gestão de equipes, integração com bases de dados e atuação em vendas omnichannel.

Empresa investe em novos canais de venda

As aquisições servirão para a Spot Metrics consolidar e expandir sua atuação. Especializada em varejo físico, setor que responde por mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB), a empresa vem investindo na abertura de novos canais de venda, principalmente nos meios digitais. Nesse pacote, entra o CRM, ferramenta que permite mapear o passo a passo do cliente, integrar o marketing e as vendas, automatizar ações, entre outras coisas.

Portfólio de clientes será ampliado

A empresa já atendia nomes como a Aliansce Sonae, BrMalls, JHSF, Argo, Cargill e Duty Cosméticos. Por meio das aquisições, ampliará o portfólio de clientes, abrangendo também Arezzo, Hering, Melissa, Romannel e Dudalina, entre outros. A Spot Metrics pretende atingir receita de R$ 80 milhões até 2024. A empresa não revela o faturamento atual. Em seu plano de crescimento, a integração dos CRMs de shoppings e das lojas será a peça-chave para captar sinergias.

Continua após a publicidade

Segundo o presidente da Spot Metrics, Raphael Carvalho, que também é o fundador da companhia ao lado de Luiz Friedheim, a ideia é “criar uma inteligência para as lojas acessarem consumidores na hora certa, de modo que eles tenham interesse naquela marca”.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 04/04/2023, às 15h27

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse