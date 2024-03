Startup de entregas na Rocinha entra para o Cubo Itaú e mira SP e MG

Com planos de expansão para fora do Rio, a Carteiro Amigo quer chegar a outros estados em 2024, como São Paulo e Minas Gerais. A startup faz postagem, coleta e entrega de correspondências e encomendas de compras feitas pela internet, abrangendo tanto as áreas internas quanto externas das comunidades cariocas.

Em 2023, a Carteiro Amigo recebeu um aporte de R$ 500 mil da Vai Fácil, também de logística, mas com a diferença de fazer entregas que são neutras em carbono. Ao todo, a startup criada na Rocinha em 2000 já acumula R$ 1,5 milhão em aportes com a missão de “digitalizar as favelas” e possibilitar compras pela internet para quem não tem CEP.

Para Thiago Monsores, diretor da Carteiro Amigo, o Cubo Itaú representa, além de uma oportunidade de negócios, a porta de entrada para a transformação de simples entregas em “experiências marcantes”, por conta do acesso a tecnologia e orientação especializada.