Sufocadas por juro alto e caso Americanas, empresas renegociam bilhões em dívidas

Rombo nas Lojas Americanas assustou bancos e fez o crédito secar na praça Foto: Pedro Kirilos / Estadão Conteúdo

O evento Americanas tem empurrado à mesa de negociações empresas que tinham esperanças de obter algum fôlego financeiro com o mercado de capitais ou com os bancos para enfrentar mais um ano de juro alto e demanda prejudicada pela inflação. Com a seca na oferta de crédito, acentuada pelo caso Americanas, um grupo de companhias acelerou conversas com fornecedores e credores de um lado. Do outro, bancos se apressam para cobrar o que for possível.

A varejista de moda Marisa contratou o banco de investimento BR Partners para renegociar R$ 600 milhões. A rede de móveis e decoração Tok&Stok, buscou a consultoria Alvarez & Marsal para avaliar sua estrutura financeira, diante do caixa apertado e uma dívida também de R$ 600 milhões.

Aluguéis em shoppings atrasam

Há sinais de potenciais renegociações vindo também dos shoppings. Algumas varejistas começaram a atrasar aluguéis e há menor disposição dos empreendimentos para negociar.

Setor aéreo também sofre com endividamento

Fora do varejo, a Azul deve buscar uma solução para ganhar mais prazo no vencimento de dívidas. O modelo deve ser parecido com o anunciado pela Gol. No total, a Azul tem R$ 18,8 bilhões em dívidas, sendo R$ 14,4 bilhões com arrendamento e R$ 5,5 bilhões com títulos de dívidas (bonds) que vencem em 2024 e 2026.

Continua após a publicidade

Outros setores vivem drama

No setor elétrico, a Light aguarda uma solução jurídica ou regulatória para reestruturar um passivo de mais de R$ 12 bilhões em dívidas, enquanto a empresa de turismo CVC conversa com credores para reescalonar R$ 1 bilhão em debêntures.

Além dos casos novos, 2023 começou com a perspectiva de um segundo pedido de recuperação judicial pela Oi, envolvendo dívidas de R$ 30 bilhões. A tele havia sido declarada livre do processo um mês antes, em meio a uma negociação com credores iniciada no fim do ano passado. Havia expectativa também de que a tele pudesse fechar uma nova injeção de capital, de US$ 1 bilhão.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 17/02/2023, às 17h45

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.