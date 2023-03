SUS ajuda empresa sul-coreana a dobrar receita em 2022 no Brasil

Fábrica da Celltrion Healthcare , em Incheon, na Coreia do Sul Foto: Celltrion Healthcare

A Celltrion Healthcare Brasil, biofarmacêutica sul-coreana especializada no desenvolvimento e produção de biossimilares e novas moléculas, registrou faturamento no País de R$ 507 milhões em 2022, um aumento de 110% em relação aos R$ 241 milhões alcançados em 2021.

A empresa - que produz medicamentos para doenças inflamatórias intestinais, reumatológicas e autoimunes - atribui o resultado do ano passado ao fornecimento de aproximadamente 791 mil ampolas de suas linhas de produtos ao Ministério da Saúde, alta de 126% em comparação a 2021, quando o fornecimento chegou a 350 mil ampolas. Em paralelo, a companhia também vendeu 70 mil ampolas ao mercado privado em 2022, com aumento de cerca de 30% sobre o ano anterior.

Expectativa é crescer mais 30% este ano

Neste ano, a Celltrion tem expectativa de crescer 30%. A prioridade continuará sendo o atendimento a órgãos públicos. O lançamento de dois produtos também deve ajudar no crescimento. Um é o Infliximabe SC, para doenças inflamatórias intestinais, reumáticas e gastrointestinais, já aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e previsto para ser lançado no Brasil em abril. Outro é o Adalimumab, para tratamento de doenças gastrointestinais e reumáticas, que aguarda aprovação do órgão regulador.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 13/03/2023, às 16h58

