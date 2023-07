Syn suspende venda de ativos e tenta tirar mais suco de seus shoppings

Shopping Cidade São Paulo foi um dos empreendimentos cujo processo de venda foi interrrompido porque o mercado "estava meio frio", segundo o presidente da Syn, Thiago Muramatsu Foto: Shopping Cidade Sao Paulo

A Syn Prop e Tech (antiga Cyrela Commercial Properties) encerrou o contrato com o Bradesco BBI que buscava sondar interessados na aquisição dos dois mais importantes do seu portfólio: o Cidade São Paulo, que fica em plena Avenida Paulista, e o Gran Plaza, localizado em Santo André e o maior do ABC Paulista. A contratação do banco como assessor financeiro da companhia foi revelada pela Coluna do Broadcast em abril.

Naquele momento, pairavam mais incertezas sobre os rumos da economia brasileira, o que desestimulou investidores a fazerem uma proposta que agradasse. Agora, o tema da negociação de ativos ficará temporariamente em modo de espera na companhia, e a prioridade será dar sequência à maturação dos empreendimentos. O objetivo é extrair mais suco por meio de um plano que passa pela atração de lojistas de peso, ganho com aluguéis, expansão do faturamento com mídia e corte de despesas com o que não deu certo - no caso, o marketplace On Stores, lançado de 2017 de forma pioneira no setor.

Quem conta é o presidente da Syn, Thiago Muramatsu, em entrevista. “Quase todo mês vem um banco aqui nos fazer uma provocação para venda de ativos. Então, resolvemos testar. Mas o mercado estava meio frio, e nós decidimos parar o processo”, relata o executivo. O contrato com o Bradesco BBI foi encerrado em junho.

Negociação pode ser retomada se houver oportunidade

A negociação de ativos pode até ser retomada caso surjam oportunidades interessantes, diz o executivo. Essa é uma possibilidade concreta, já que o cenário macroeconômico está melhorando, e o apetite dos investidores tende a crescer. Basta ver a retomada da captação de recursos pelos fundos imobiliários destinados às aquisições de ativos. Mas, por enquanto, o tema não está na agenda da Syn, afirma Muramatsu. “Nós sempre estamos comprando e vendendo ativos, mas não planejamos voltar agora”, diz, ponderando que a empresa também pode atuar na ponta compradora.

Por ora, a prioridade para o setor de shoppings será aumentar a ocupação dos empreendimentos e a receita com aluguéis. A ocupação fechou o primeiro trimestre em 95,6%, nível considerado saudável, mas ainda é possível melhorar. Nos próximos dois anos serão investidos um total de R$ 20 milhões nos seis shoppings do portfólio para reforma dos imóveis e atração de lojistas que tenham mais apelo entre os consumidores. Entram aí desde as marcas tradicionais renomadas até operações de rua inéditas nos shoppings.

A Syn fechou 54 contratos de locação de espaços no primeiro semestre, que costuma ser um período mais fraco. Esse processo tende a acelerar no segundo semestre, com potencial para superar 2022, quando foram cerca de 100. Um dos exemplos é a inauguração no Grand Plaza da Eat Asia, que mistura culinária asiática, produtos da Hello Kit em um espaço com decoração instagramável. A unidade foi aberta em junho e gerou fila de clientes nos corredores.

Meta é dar fim a descontos nos aluguéis das lojas

Atualmente, o público nos shoppings da Syn já está praticamente igual ao do período pré-pandemia, segundo Muramatsu. Com as vendas crescentes, o esforço será em remover os descontos concedidos aos lojistas nos anos anteriores, que, atualmente, correspondem a 13,5% dos aluguéis totais. O montante está abaixo do fechamento de 2022, quando marcou 20%, mas ainda está acima do período pré-pandemia, de 8%.

Outro ponto importante da estratégia será explorar mais as ações publicitárias nos shoppings. Isso passa por maximizar a oferta de propaganda em elevadores, escadas rolantes e outros pontos físicos dos empreendimentos, bem como estreitar relacionamento com anunciantes. Com isso, o grupo prevê obter uma receita de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões com mídia em 2023, contra R$ 12 milhões em 2023.

Empresa deciu fechar marketplace devido a custos elevados

A Syn decidiu fechar a plataforma de comércio online criada para reunir os produtos dos lojistas de cada um dos seis shoppings da companhia. O marketplace On Stores foi lançado em 2017, tornando-se o primeiro entre as empresas de shoppings no País. Nos anos seguintes, outras companhias seguiram o mesmo rumo. Mas da mesma forma pioneira, a Syn também foi a primeira a voltar atrás e encerrar a operação.

O presidente da companhia diz que a plataforma não gerou a atração de público e vendas que se imaginava na época da sua criação. “Dava mais prejuízo do que lucro manter a plataforma funcionando. A atração era baixa, e o custo era alto com TI, segurança e atendimento ao cliente’, conta Muramatsu.

Além disso, havia dificuldade do lojista em participar do marketplace, o que exigia dele colocar os itens do estoque no site, fazer a promoção de fotos e vídeos e administrar as entradas e saídas. “A operação dependia muito do lojista, mas ele não tinha saco para fazer tudo isso. E não existe uma solução plug and play”, afirma.

Concorrência com gigantes do comércio eletrônico pesou

Outra dificuldade estava no custo de aquisição dos clientes, isto é, o dinheiro gasto com propaganda para incentivar o público a entrar no site da On Stores. Essa era uma briga que enfrentava concorrência de gigantes do comércio online, passando por Mercado Livre, Amazon, as varejistas brasileiras Magalu, Americanas e Via, e, mais recentemente, as asiáticas Shein e Shopee.

Quem acessa a On Stores hoje encontra a seguinte mensagem: “É com senso de dever cumprido que comunicamos aos clientes e parceiros que as atividades da ON Stores foram encerradas. Desde 2017, trabalhamos para entregar os melhores produtos e ofertas para você e sua família, e por mudanças estratégicas a operação foi encerrada.”

