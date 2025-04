Tarifaço de Trump varre IPOs de Wall Street e frustra emissoras do Brasil

Fachada da Bolsa de Valores de Nova York Foto: Yuki Iwamura/AP - 07/04/2025

A forte volatilidade provocada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, jogou um banho de água fria nas expectativas de recuperação do mercado de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2025. Algumas companhias brasileiras estavam monitorando Wall Street de perto com o objetivo de ir para as bolsas em Nova York. Desde o anúncio do tarifaço, em 2 de abril, ao menos sete operações foram adiadas ou canceladas só nos EUA, fora em outras partes do mundo, como em Londres e em Estocolmo. E este número pode crescer.

PUBLICIDADE Nesta segunda-feira, 7, a notícia é que a fintech sueca Klarna, focada na estratégia “compre agora, pague depois”, resolveu adiar seu IPO em Nova York. Pouco antes, foi a vez da fintech de Israel eToro postergar sua abertura de capital nos EUA, no momento que a empresa estava começando a fazer reuniões com investidores, os chamados roadshows. A companhia havia entrado com pedido na Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) no final de março. Além das duas, a empresa de produtos cirúrgicos Medline, que tem entre seus sócios gestoras gigantes, como Blackstone e Carlyle, também adiou, por tempo indeterminado, sua oferta de ações, mencionando a forte volatilidade do mercado nos últimos dias. A StubHub, empresa de revenda de ingressos, também citou a instabilidade do mercado para suspender sua aguardada oferta. Temor de recessão aumentou Há ainda empresas considerando adiar IPOs, como a Hinge Health, uma startup do setor de saúde, voltada para consultas digitais, e a Circle, que emite stablecoins. O The Wall Street Journal citou que a Chime, uma empresa de tecnologia financeira, adiou o envio de papéis para a SEC sobre seu IPO, o que vai atrasar sua operação, também por conta do estresse no mercado desde a semana passada, quando Trump anunciou as tarifas recíprocas, e aumentou o temor de recessão nos EUA e no mundo.

Fora dos EUA, o tarifaço de Trump já fez reféns também no Reino Unido. O IPO de 2 bilhões de libras do Shawbrook Bank, que tinha os fundos BC Partners e Pollen Street Capital como sócios, na Bolsa de Londres, foi outro a ser postergado nesta segunda-feira. A sueca Nodica Group, que desenvolve tecnologia e sistemas para máquinas médicas e aceleradores de partículas, também adiou seus planos de listagem na Nasdaq em Estocolmo, uma sinalização de que o apetite dos investidores foi afetado em vários mercados.

Publicidade

Com o mercado de IPOs fechado no Brasil desde 2021, algumas companhias locais com receitas também no exterior vinham sondando bancos na Faria Lima sobre a possibilidade de IPOs em Nova York em 2025. Mas como reconhece um executivo de banco estrangeiro, por agora, esse mercado está fechado e é preciso ver como evolui a discussão sobre as tarifas de Trump, ainda rodeadas de fortes incertezas.

Mercado está arisco

Para se ter ideia da volatilidade, rumores de que Trump poderia pausar as tarifas por um período de 90 dias injetaram cerca de US$ 4 trilhões ao S&P 500 em questão de minutos nesta segunda-feira. O rali teve, porém, vida curta, após a Casa Branca classificar a informação como “fake News”.

Em um evento hoje em Nova York, o CEO da BlackRock, a maior gestora do mundo, Larry Fink, reforçou a posição de cautela com o cenário para a economia americana, previu inflação maior que o mercado esperava por causa das tarifas, tirou da mesa novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) e não descartou uma queda adicional de 20% dos preços dos ativos. Nesse ambiente, ele recomendou que as empresas adiem seus IPOs.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 07/04/2025, às 16:54.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.