Tarifas de Trump geram debate polarizado nas redes brasileiras

Trump mostra tabela com tarifas impostas a vários países no dia 2 de abril Foto: Brendan Smialowski/AFP - 02/04/2025

As tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não provocaram um alvoroço apenas nos mercados financeiros mundiais, que tiveram forte volatilidade nos últimos dias, em meio aos anúncios de imposição de taxas ou de pausa nelas. O tema também ganhou as redes sociais e acirrou os debates, muitas vezes de forma polarizada no Brasil. Entre os dias 2 e 8 de abril, 39% das menções analisadas foram contra as tarifas, enquanto 31% expressam apoio à medida e ao presidente norte-americano, segundo levantamento da consultoria AM4 Brasil Inteligência Digital.

PUBLICIDADE O levantamento analisou 5.843 menções monitoradas em língua portuguesa nas redes X, Instagram e Facebook. Entre os críticos às tarifas, predominam argumentos sobre riscos de inflação e desaceleração da economia. Já entre os defensores, as menções justificam a medida como um mecanismo de proteção econômica. A pesquisa identificou que na rede X o debate foi mais “intenso e binário”, com gente contra ou a favor, sem meios termos.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 10/04/2025, às 18:02.

