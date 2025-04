Thopen capta R$ 90 mi via debêntures para construção de usinas solares

Usinas vão somar capacidade instalada de 27,9 megawatts-pico Foto: Dayse Maria/Estadão - 02/07/2021

A Thopen, lançada a partir da antiga RZK Energia, captou R$ 90 milhões por meio de debêntures incentivadas para financiar a construção de usinas fotovoltaicas que somam capacidade instalada de aproximadamente 27,9 megawatts-pico (MWp), com previsão de operação até setembro deste ano.

PUBLICIDADE Os empreendimentos estão sendo construídos em cidades de seis diferentes Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Ceará. A modalidade de geração é a de micro e minigeração distribuída (MMGD), remota e compartilhada a depender da usina. Ao todo, foram emitidas e negociadas 90 mil debêntures por meio uma das controladas da plataforma de energia. Os créditos foram classificados como A+ pela agência de classificação de risco Moody’s e têm prazo de 15 anos. Para honrar investimentos De acordo com o presidente da Thopen e da Pontal Energy, empresa que comprou a RZK Energia para criação da plataforma, Gustavo Ribeiro, a iniciativa permitirá à companhia fazer frente aos planos de expansão em todo o País.

“Viemos ao mercado com foco no atendimento e empoderamento do consumidor final de energia. Por isso, pretendemos investir mais de R$ 2 bilhões na plataforma até 2027, oferecendo soluções eficientes que promovem maior economia e sustentabilidade para os nossos clientes”, afirmou. As soluções oferecidas passam por geração centralizada e distribuída, comercialização de energia renovável, serviços de auditoria ou gestão de faturas, quando considerado também o portfólio da Pontal.

À Coluna do Broadcast, o executivo afirmou que a Thopen “é bem eclética” quanto às formas de captação no mercado e de soluções oferecidas aos consumidores. “O nosso grande foco é atender o cliente. Tem momentos que eu vou atender com geração centralizada. Nós temos geração centralizada dentro do grupo. A controladora, Pontal Energy, tem mais de 600 MW eólicos em operação comercial. Então, para cada tipo de cliente, cada necessidade, a gente atua de uma maneira”, disse.

Geração

A companhia afirma ter em seu portfólio, atualmente, 250 mil unidades geradoras sob gestão e espera chegar, até o meio de 2026, a 1,5 milhão de unidades. Para isso, aposta no uso dos dados dos clientes a fim de entender suas necessidades e também em parcerias com empresas de setores como telecomunicações e saneamento, que ainda estão em negociação.

Neste contexto, a empresa está construindo 40 novas usinas de GD, que aumentarão a capacidade total de geração de energia renovável para 300 MWp. Considerando também a controladora Pontal Energy, projetam a expansão de mais 500 MWp em GD até o final de 2027, totalizando mais de 800 MWp.

Aquisição

A Pontal Energy adquiriu a RZK Energia no início do ano numa transação de cerca de R$ 1 bilhão. A compradora, por sua vez, é controlada pela gestora americana de private equity, que investe em participações em empresas, Denham Capital e acionista majoritária da Thopen.

Na ocasião, o Grupo Pontal Energy afirmou que a operação representava “uma oportunidade de expandir seu portfólio para incluir projetos de geração distribuída de energia elétrica”. O portfólio de geração centralizada da empresa tem capacidade total instalada de 608 MW e um portfólio de projetos greenfield (novos) que somam mais de 1 GW.

Já o Grupo RZK disse ser uma “boa oportunidade de capitalização e de investimento nas empresas-alvo” já que o negócio contemplou também a RZK Soluções.

A NM Capital é sócia da Pontal. A companhia é controlada por Alexandre Grendene e veículos de investimento controlados pela família Rezek, que é fundadora do Grupo RZK, que, portanto, seguem como sócios.

