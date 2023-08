TIM atrai R$ 6 bilhões para debêntures e livra bancos de exercer garantia

Recurso levantado no Brasil vai para a matriz da operadora na Itália, que passa por dificuldades financeiras Foto: YARA NARDI / REUTERS

A TIM encontrou uma demanda de R$ 6,3 bilhões dos investidores para a sua emissão de debêntures cuja oferta era de R$ 5 bilhões e que, inicialmente, havia sido programada em R$ 4,25 bilhões.

A oferta do montante de R$ 4,25 bilhões tinha garantia firme de venda pelos bancos coordenadores, já que o apetite dos investidores ainda vem sendo testado, depois de quatro meses paralisado pelo colapso de Americanas e as dificuldades financeiras de outras empresas de peso.

Mas, nas apresentações aos investidores nas últimas semanas, ficou clara a demanda e a decisão foi colocar mais R$ 750 milhões à disposição do mercado, totalizando os R$ 5 bilhões. Na segunda-feira, 31, dia efetivo da venda, houve interessados não só para essa fatia adicional, mas para toda a operação.

Quase 70 gestoras se interessaram pelo título de dívida

A Coluna apurou que os papéis foram adquiridos por 69 casas de investimento. A debênture tem prazo de pagamento de cinco anos e uma taxa de remuneração de CDI + 2,3% ao ano. A oferta foi coordenada pelo UBS-BB, com participação de Bradesco BBI, BTG Pactual e Caixa Econômica Federal.

Os recursos levantados não ficarão no Brasil. A operação faz parte de um esforço para dar liquidez à matriz, Telecom Italia, que enfrenta dificuldades na Europa e, por isso, pagaria mais caro para levantar os recursos lá fora. A empresa tem uma dívida líquida de 25 bilhões de euros e está passando por uma reestruturação, que envolve venda de ativos para poder honrar seus vencimentos.

Continua após a publicidade

A estrutura escolhida para colocar a transação de pé foi a seguinte: a emissão da debênture foi feita pela TIM Brasil, holding dona de 67% das ações da TIM SA, que é a operadora de internet por aqui. Por sua vez, a TIM Brasil é 100% detida pela Telecom Italia. O dinheiro para a TIM Brasil pagar a dívida virá dos dividendos que a TIM SA distribuirá aos acionistas. A garantia das debêntures está nesse fluxo futuro de recursos.

Fitch classificou debênture como ‘AAA (bra)’

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu o rating ‘AAA(bra)’ aos títulos, o mais alto de sua escala, o que significa atestar que o ativo é digno de investimento e tem baixo risco de inadimplência. Segundo a agência, a expectativa é de que a TIM SA continuará a apresentar fluxos de caixa operacionais consistentes, com forte capacidade de distribuição de dividendos,

Nesta semana, o presidente da TIM SA, Alberto Griselli, disse que há chances de que a empresa pague mais dividendos do que sinalizou ao mercado nas projeções oficiais. Segundo ele, há incertezas relativas ao cenário macroeconômico, mas a maior parte dos fatores têm sido positiva ou dentro do esperado. A meta da companhia é pagar ao menos R$ 2,3 bilhões em dividendos neste ano, com um aumento contínuo a médio prazo.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/08/23, às 17h04.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.