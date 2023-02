Títulos da Americanas no exterior caem 75% e preocupam estrangeiro

Detentores de títulos de dívida da Americanas no exterior vão discutir situação da varejista Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Os títulos de dívida (bonds) da Americanas emitidos no exterior já caíram mais de 75% desde a descoberta do rombo de R$ 20 bilhões, uma indicação da preocupação de credores internacionais com a situação da varejista. A empresa já emitiu US$ 1 bilhão lá fora para captar recursos. Os papéis foram negociados a menos de US$ 0,20, nas mínimas desde a emissão externa, em 2020. O grupo fez duas captações externas, ambas de US$ 500 milhões e com vencimento em 2030. Uma delas foi feita pela subsidiária JSM Global e a outra pela B2W Digital. Na época, atraíram grande demanda de grandes investidores pelo mundo, pois a pandemia aumentava as vendas no varejo digital e o Brasil crescia mais que seus pares.

Investidores marcaram reunião para sexta

Agora, o quadro é outro e investidores internacionais que compraram os papéis já marcaram uma reunião em Nova York para amanhã, 20. Eles querem estruturar um grupo de credores para começar a discutir a situação com a varejista e o banco Rothschild, que foi nomeado pela Americanas para discutir com os credores locais e estrangeiros.

Volume de negócios está em alta

Os títulos de dívida da Americanas têm tido volume alto de negócios no mercado internacional nos últimos dias, desde a descoberta do rombo e a dificuldade da varejista em conseguir um acordo com bancos credores. Ontem, 18, um dos títulos era negociado a US$ 0,192, em queda de 42% no dia.

A corretora Seaport Global Securities e a Seaport Pericles, com sede em Nova York e Londres, em conjunto com os advogados do escritório O’Melveny & Myers, estão organizando o encontro dos detentores de bonds, assessorados pelo escritório brasileiro Felsberg Advogados.





