Títulos da Gol no exterior caem 40% e já anteveem cenário de recuperação judicial

O bond da Gol com vencimento em 2026 é negociado hoje a US$ 0,20, ante US$ 0,35 no começo da semana. Na máxima dos últimos 12 meses, chegou a US$ 0,72 centavos, de acordo com operadores do mercado de dívida.

Já o papel que vence em 2025, caiu hoje para a casa dos US$ 0,14, ante o nível de US$ 0,22 no começo da semana. Na máxima de 12 meses, chegou a bater em US$ 0,60.

Os dois papéis tiveram as maiores quedas porcentuais esta semana do mercado de ‘junk bonds’, que reúne os títulos não classificados como grau de investimento. O recuo ganhou força com os rumores de que a companhia aérea pode pedir em um mês recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11.

A Gol tem a obrigação de pagar neste mês os juros de três títulos, as Senior Notes com vencimento em 2025, as Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024 e as Notas Perpétuas, de acordo com a assessoria de imprensa da empresa.