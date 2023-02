Três meses após sair da recuperação judicial, Latam acelera renovação da frota

Frota de aviões da Latam que consomem menos combustível deve chegar a 31 unidades Foto: Felipe Rau/Estadão

Três meses após sair da recuperação judicial, a Latam acelera a renovação de sua frota. Este ano, a companhia aérea vai receber mais 15 Airbus, incluindo o primeiro A321neo, operado pela Latam Brasil em voos domésticos e rotas internacionais curtas. Com isso, sua frota de aeronaves “sustentáveis”, que consomem menos combustível e poluem menos, chega a 31.

A Latam já tem 16 Airbus A320neo em rotas domésticas, dez deles no Brasil, o que indica a estratégia de expansão com prioridade no Brasil. Até o fim da década, a previsão é que 100 novas aeronaves de diferentes modelos façam parte de sua frota, que opera voos em diversos países. A companhia não revela o investimento previsto.

Empresa lidera mercado doméstico de aviação

Uma das primeiras companhias aéreas a recorrer à recuperação judicial em meio ao caos criado pela restrição de circulação na pandemia, a Latam avança na estratégia de ocupar espaço enquanto seus concorrentes brasileiros enfrentam dificuldades. A Gol deu início à reestruturação de seu passivo este mês, enquanto a Azul busca soluções que devem seguir o mesmo caminho. Segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a Latam lidera há dois anos (2021 e 2022) o mercado doméstico e internacional de aviação no Brasil.

A Latam tem voos diretos para 21 destinos internacionais e este ano irá inaugurar rotas para Los Angeles (EUA) e Joanesburgo (África do Sul). No mercado doméstico, a companhia voa para 54 aeroportos, tendo inaugurado 10 destinos em 2021 - ainda durante o processo de recuperação judicial iniciado em 2020.

Meta é compensar em 50% as emissões no País até 2030

Continua após a publicidade

Com a renovação da frota, a Latam espera cumprir compromissos assumidos de compensar em 50% suas emissões domésticas até 2030 e ser uma companhia carbono neutro até 2050. O Airbus A320neo tem consumo de combustível 20% menor do que o Airbus A320ceo, modelos que estão deixando de voar, além de uma redução de 50% nas emissões de óxido de nitrogênio e de 50% na poluição sonora.

O Airbus A321neo proporciona economia de até 22%. Para 2025, está prevista a entrega dos modelos Airbus A321 XLR, a aeronave de corredor único (narrow body) com a maior autonomia de voo do mundo (7.400 km) e consumo de combustível por voo até 38% menor do que uma aeronave de dois corredores (wide body).

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 15/02/2023, às 16h42

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.