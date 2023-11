Tsea retoma fabricação de transformadores de 500 kV e prevê faturamento 25% maior

Retomada ocorre em meio à perspectiva de crescentes investimentos em transmissão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A Transformadores e Serviços de Energia das Américas (Tsea Energia), que fabrica e comercializa produtos com tecnologia Toshiba, vai retomar a fabricação de transformadores de classe de tensão de 500 kV, segmento do qual se manteve afastada nos últimos três anos por uma restrição concorrencial acordada. A expectativa é que o retorno ao segmento deve contribuir para ampliar o faturamento atual da companhia em 25% a partir de 2025.

A decisão ocorre diante de uma perspectiva de crescentes investimentos em transmissão, especialmente em projetos nessa faixa de tensão. Também reflete nova a fase da companhia, que tem investimentos em andamento da ordem de R$ 50 milhões para modernização e expansão da fábrica.

“Estamos retomando nossa participação no mercado de 500 kV num momento em que o mercado está sinalizado que estará muito comprador e também estamos chegando num momento em que estamos muito preparados para este mercado”, disse o diretor-presidente da Tsea Energia, José Roberto Reynaldo, em entrevista ao Broadcast.

Plano prevê 41 mil quilômetros de linhas de transmissão

Ele se refere ao fato de que o mais recente Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), aponta a expansão em 41 mil quilômetros de linhas de transmissão e 120 mil MVA de capacidade de transformação até 2032, das quais 28 mil quilômetros e 63,7 mil MVA seriam em nível de tensão de 500 kV.

Diante de tal perspectiva, Reynaldo citou que a companhia vem se preparando com os investimentos em modernização realizados nos últimos dois anos na fábrica de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, como também aqueles já previstos para o próximo ciclo bianual. “Isso vai nos garantir não somente que tenhamos o grau de prontidão que o mercado necessita nesses equipamentos, como técnica bastante apurada de qualidade dos produtos para atender esse mercado.”

Continua após a publicidade

Inicialmente conhecida como Toshiba South America, a Tsea passou a fazer parte da Fram Capital em 2018, o que resultou em significativas transformações no posicionamento da empresa. Nesse processo, uma fábrica de transformadores de grande porte localizada em Betim (MG) foi vendida à Weg, num contrato que previa uma cláusula de não-concorrência impedindo a Tsea de comercializar transformadores com tensão superior a 345 kV por três anos.

Sem impedimentos para produzir

Com o fim do impedimento, a empresa retorna ao segmento tendo em vista não apenas os projetos previstos para serem leiloados pelo governo nos próximos anos, como também o cenário de mercado fornecedor mais apertado, em que muitos fabricantes estão com sua capacidade de produção já tomada, por um “mix” de encomendas domésticas e internacionais.

“Os prazos de fornecimento estão extremamente dilatados, as fábricas estão cheias e existe um mercado com prazo de entrega superior a 24 meses”, disse Reynaldo, salientando que normalmente a entrega de equipamentos de 500 kV varia de 12 a 18 meses. Segundo ele, se todos os projetos previstos pela EPE de fato avançarem, existe o risco de um gargalo de fornecimento de equipamentos críticos, como transformadores de potência.

O executivo diz que, com investimento na expansão da fábrica, a Tsea terá capacidade adicional que poderá ser utilizada para garantir capacidade de entrega “competitiva” para atender a demanda do mercado doméstico. “E isso vai repercutir em incremento de faturamento”, disse, citando que os produtos de 500 kV possuem um valor agregado maior em relação aos que são fabricados atualmente pela empresa, com um preço unitário de 20% a 40% maior que os equipamentos de menor tensão.

Em uma primeira oportunidade de encomendas, Reynaldo disse que tem discutido potencial fornecimento com empreendedores interessados em disputar o próximo leilão de transmissão, marcado para 15 de dezembro.





Continua após a publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 28/11/23, às 08h00

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.