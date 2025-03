UBS vê agronegócio como alternativa para compensar queda de captações

Para o responsável pelo banco de investimento do UBS BB, Anderson Brito, além dos recordes de 2024, e do crescimento relevante das ofertas no ano passado, os juros estão mais altos este ano no Brasil, o que encarece operações locais. “Mesmo assim, estão vindo coisas grandes em debêntures este ano, de R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhões”, disse ele. Entre elas, o Boticário aprovou uma captação de R$ 1,5 bilhão em debêntures, e as empresas de energia Copel, Engie e Cemig vão fazer emissões de R$ 2 bilhões cada uma, enquanto a Rumo deve lançar R$ 1,8 bilhão. No ano passado, só em debêntures, as empresas captaram R$ 473 bilhões, crescimento de 100%.

Entre as razões para maior otimismo na renda fixa no UBS, Brito ressalta que, como o grupo suíço tem a parceria com o Banco do Brasil no UBS BB, consegue enxergar mais oportunidades no agronegócio, e a perspectiva para este ano é de safra mais relevante, o que pode estimular captações pelo setor. Além disso, o UBS conseguiu volume maior de garantia firme do BB para absorver operações de renda fixa no balanço.

Fusões e aquisições podem crescer 10%

Nas fusões e aquisições, a perspectiva do UBS é de crescimento na casa dos 10% este ano. Em 2024 foram US$ 45 bilhões em operações acima de US$ 100 milhões, o volume de transações que interessa para os grandes bancos da Faria Lima. O ano mais forte até agora foi 2021, que superou os US$ 90 bilhões, estimulado pelo rearranjo dos negócios provocados pela pandemia.