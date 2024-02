Um terço das empresas médias do País não implementou conselhos consultivos

Além disso, a pesquisa constatou que 33% das companhias têm dificuldade em encontrar pessoas em áreas como inovação, governança e estratégia empresarial. Outros 56% disseram não ter projetos ligados à ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês).

A pesquisa foi feita no segundo semestre do ano passado com 109 respondentes, sendo a maior parte proprietário ou fundador (56,9%); diretores (17,4%) e CEOs (12,8%). Já as empresas eram de médio porte (34,9%) e sociedades anônimas de capital fechado (13,8%). Além disso, 65% dos entrevistados lideram empresas com mais de dez anos de maturidade. A indústria foi o setor predominante (26,6%), seguida por serviços (23,9%).





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 09/02/24, às 16h22