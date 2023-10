Unigel entra em conversas mais duras com credores e apresenta fábricas como garantia

A empresa foi pega no contrapé da queda dos preços das commodities de químicos e em projetos que ficaram inacabados, como uma planta de hidrogênio Foto: Ulisses Dumas/Unigel

A Unigel entra em nova fase de sua reestruturação financeira ao deixar de honrar o pagamento de US$ 26 milhões em juros de sua maior e principal dívida, de mais de US$ 530 milhões em títulos de dívida (bonds) que vencem em 2026. O movimento sinaliza que, além de insolvente, a queda de braço com esses credores pode ficar mais dura e coloca em perspectiva inclusive a possibilidade de uma recuperação judicial ou uma mediação. A companhia tem 30 dias para resolver esse impasse, prazo previsto no contrato dos bonds para que a empresa pague, sob o risco de ter essa dívida executada. Essa não é, entretanto, a alternativa trabalhada nesse momento. Fontes ouvidas pelo Broadcast e próximas à questão afirmam que a busca é por uma solução “pacífica” e “construtiva” e que, tampouco a companhia tenha uma saída judicial como objetivo.

Para isso, a Unigel está apresentando aos credores um plano de readequação do fluxo de dívidas com sua capacidade de geração de caixa e 18 fábricas como garantia, disse uma das fontes. A empresa negocia também com debenturistas, dois bancos e com a Petrobras, que tem contratos de arrendamento de fábricas de fertilizantes com a Unigel em Sergipe e na Bahia. O Broadcast apurou que existem conversas com a estatal para que se encontre um equilíbrio financeiro nesses contratos, uma vez que estão baseados no preço do gás, que dobrou.

O tempo é curto para a Unigel, diante dos gargalos em suas receitas e da quase impossibilidade de estender esse prazo. Uma das fontes que participa das negociações explica que seria necessária a adesão de 100% dos bondholders para ampliar para além dos 30 dias o período de cura. Também, acrescentou a fonte, a empresa optou por não pagar o juro porque já existem conversas para reestruturação em curso.

Dívida com debenturistas e bancos soma cerca de US$ 135 milhões

Muitos desses bonds já estão em mãos de fundos especializados em situações problemáticas, que compram os papéis quando percebem risco de insolvência e os vendem quando a dívida está ajustada. Eles são maioria e tendem a buscar soluções a partir das quais possam extrair maior valor em toda a operação. “São fundos de que um custo de capital elevado, porque fazem investimentos de alto risco”, explicou um especialista. O grupo de debenturistas carrega o equivalente a pouco mais de US$ 100 milhões em créditos contra a empresa. A Unigel tem pouca dívida com bancos - cerca de US$ 35 milhões, a maioria com Caixa Econômica Federal.

A empresa foi pega no contrapé da queda dos preços das commodities de químicos e em projetos que ficaram inacabados, entre eles uma planta de hidrogênio que precisa de um investimento de US$ 1 bilhão, segundo fontes. O Citi foi contratado para buscar um investidor para a operação, mas provavelmente esse é um assunto com desfecho posterior à renegociação de suas dívidas. A companhia também precisa realizar investimentos adicionais da ordem de US$ 20 milhões em uma fábrica de aço sulfúrico.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/10/23, às 19h46.

