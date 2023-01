Unilever investe R$ 48 mi para produzir energia a partir de biomassa

Fábrica da Unilever em Indaiatuba (SP), que passou a usar energia produzida a partir de biomassa Foto: Celso Doni

A fábrica de sabão em pó da Unilever em Indaiatuba (SP) passou a utilizar energia renovável produzida a partir da biomassa de eucalipto. Ao todo, foram investidos R$ 48 milhões na instalação dos equipamentos para geração de energia.

Segundo a Unilever, o projeto é composto pelo sistema de transporte do material, a estação de tratamento de água, a fornalha, o tambor de vapor, filtros multiciclones e ventiladores, entre outros, e consumirá em média 216 toneladas de cavaco de eucalipto por dia, mobilizando cerca de oito caminhões cheios do material diariamente na fábrica.

O cavaco de eucalipto (madeira picada) é fornecido pela ComBio e certificado pela Madeira Legal e pela Forest Stewardship Council (FSC). A planta de biomassa tem capacidade para produzir 30 giga caloria/hora de energia.

Além da utilização de energia renovável, a fábrica da Unilever foi certificada por especialistas independentes para a plataforma do Fórum Econômico Mundial que integra as melhores práticas globais em indústria avançada, o “Advanced Fourth Industrial Revolution (4IR) Lighthouse”. A certificação reconhece o quanto a fábrica lidera a aplicação de tecnologias avançadas para impulsionar a produtividade, a sustentabilidade e a performance nos processos fabris com tecnologias e metodologias da quarta revolução industrial.





Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 13/01/2023, às 19h30

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.