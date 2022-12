Unipar consegue certificação de energia renovável que considera matriz brasileira

Para limpar a matriz, empresa vem investindo em projetos eólicos Foto: AP / AP

A fabricante de cloro e soda Unipar obteve a certificação de energia renovável para a eletricidade consumida entre 2020 e 2021. No período, a companhia contribuiu para evitar a emissão de 7.586,92 toneladas de CO2 equivalente entre 2020 e 2021, conforme cálculos consultoria Thymos Energia. O montante equivale ao plantio de 12.645 árvores ou à compensação anual das emissões de 2.107 carros movidos a gasolina, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).





A Thymos desenvolveu metodologia própria para qualificar e quantificar a contribuição evitada de emissões de CO2 equivalente com o uso de energia renovável no Brasil. A certificação considera a quantidade de energia renovável consumida e o fator de emissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) - índice que leva em conta o fator de emissão de cada fonte e tem variação mensal, conforme o mix energético que permitiu o fornecimento daquele período.





A consultoria afirma que, embora existam certificações e metodologias internacionais utilizadas para estimar as emissões equivalentes ao consumo de energia, é importante considerar as características próprias do sistema nacional. O País conta com 85,8% de fontes renováveis em sua matriz elétrica, nível muito superior ao observado no resto do mundo. Com isso, apresenta índices de emissão inferiores à média global.

Atividade química é eletrointensiva

A Unipar está entre as maiores indústrias químicas do País. O setor é considerado eletrointensivo e a energia elétrica chega a corresponder a 40% dos custos de produção, a depender das características de cada fábrica.





No caso da Unipar, grande parte da demanda por energia provém de fontes renováveis. A empresa tem investido em projetos eólicos e solares e privilegia a aquisição de energia limpa em contratos estabelecidos no mercado livre. A fabricante tem como meta alcançar 60% de sua demanda por energia atendida por fontes renováveis até 2025.

