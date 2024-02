Vale, BHP e Samarco questionam cálculos em multa de R$ 47,6 bi

A sentença de primeira instância chegou aos R$ 47,6 bilhões com a soma duplicada de quantias pagas em diferentes programas de indenização. Os gastos públicos e auditados das mineradoras com reparação material foram de R$ 31,7 bilhões. Porém, o juiz somou R$ 4 bilhões em programas de auxílio emergencial (Pafe) e indenizações mediadas (PIM) e R$ 11 bilhões com os acordos celebrados no sistema indenizatório simplificado (chamado de sistema “Novel”). Esses valores já se encontravam dentro dos R$ 31,7 bilhões e criaram um peso extraordinário de R$ 15 bilhões na indenização.

Foi esse cálculo equivocado, segundo as companhias, que o juiz considerou como valor pago por danos materiais, que foi replicado na decisão sobre danos morais coletivos. As empresas pedem a correção do cálculo e argumentam que, como o valor despendido em indenizações materiais foi de R$ 31,7 bilhões, a decisão relativa aos danos morais não poderia superar essa quantia.

Empresas apontam erro aritmético

Além disso, afirmam, há um erro aritmético simples. A soma de R$ 31,7 bilhões com R$ 4 bilhões e R$ 11 bilhões tem como resultado R$ 46,7 bilhões e não R$ 47,6 bilhões. Caso o argumento anterior não seja atendido, pedem que ao menos a conta seja corrigida.

Também ressaltam que houve uma interpretação equivocada em relação aos custos administrativos da fundação Renova, criada para atender as vítimas do acidente. Apesar de o juiz ter entendido que essas despesas teriam sido de R$ 31,2 bilhões, esse valor foi gasto em medidas reparatórias. A fundação tem ainda R$ 500 milhões não gastos. Pedem que a informação seja retificada. Após a possível correção das informações pela Justiça, as empresas deverão questionar o mérito da decisão.