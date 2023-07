Vale leva reuniao do conselho ao Pará e é ignorada pelo governador

Minas do Pará respondem por mais da metade da produção total da empresa Foto: José Rodrigo Zerminani/Vale

A Vale decidiu levar os membros dos conselhos de administração e fiscal para uma imersão nas operações da mineradora em Carajás, no Pará. A região responde por mais de 51% da produção de minério da companhia.

A ideia é aproveitar o encontro e realizar por lá, na próxima quinta-feira, 25, a reunião do conselho de administração que analisará os resultados financeiros do segundo trimestre da Vale. Fazia parte do plano da Vale - que é uma importante empregadora e contribuinte na região - um encontro com o governador Helder Barbalho (MDB). Porém, o plano foi frustrado. Barbalho declinou, alegando a interlocutores divergências com a gestão da mineradora. Procurado, Barbalho não quis comentar.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 25/07/23, às 16h54.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.