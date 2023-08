Valia chega a R$ 100 milhões em plano familiar

Plano familiar, destinado a familiares dos beneficiários dos planos comuns, atingiu 8,3 mil participantes Foto: ADRIANO MACHADO / REUTERS

A Valia, fundo de pensão que tem 50 empresas patrocinadoras, entre elas a Vale, chegou a R$ 100 milhões em patrimônio no plano família, criado em 2019. O chamado Prevaler, destinado aos familiares dos beneficiários dos planos comuns, atingiu 8.300 participantes. A Valia é o sexto maior fundo de pensão do País, com mais de 130 mil participantes e mais de R$ 29,8 bilhões em patrimônio.

O presidente da Valia, Edecio Brasil, afirma que o crescimento do número de participantes do plano familiar pode desacelerar daqui em diante, mas que o patrimônio deve continuar crescendo de forma robusta. A contribuição mensal mínima é de R$ 50.

Segundo ele, o plano tem participantes em média mais novos que os dos demais porque os beneficiários dos planos patrocinados “presenteiam” filhos ou netos com um Prevaler, por exemplo. E há um volume relevante de portabilidade de planos abertos, com os participantes atraídos pela rentabilidade. O plano mais conservador rendeu 13,11% nos últimos 12 meses. Há modalidades de investimento moderadas ou mais arrojadas.

No plano família, empresa não faz aportes

O plano família foi uma sacada da indústria de previdência fechada, aquela dos fundos de pensão, para abrir uma avenida de crescimento em meio à redução do peso dos empregos formais na massa salarial do País. O que muda no plano familiar é que a empresa não faz aportes. Essa classe chegou a R$ 1,5 bilhão em patrimônio em abril, de acordo com a Abrapp, entidade que representa o setor de previdência fechada.





