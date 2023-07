Valora capta R$ 200 milhões para fundo de infraestrutura

Recursos serão destinados à busca de oportunidades de negócios geradas pelo novo marco do saneamento e na área de iluminação pública Foto: Itawi Albuquerque /Prefeitura de Maceió

A gestora Valora Investimentos fechou uma nova captação de R$ 200 milhões para o seu fundo de infraestrutura. Os recursos serão destinados à busca de oportunidades de negócios geradas pelo novo marco do saneamento e na área de iluminação pública.

A Valora tem mais de R$ 13 bilhões sob gestão e lançou o fundo de infraestrutura VGIE 11 no final do ano passado para comprar títulos (debêntures) em projetos que vão desde concessões rodoviárias até aeroportos e portos.

O fundo tem como público-alvo investidores qualificados (com experiência de mercado e mais de R$ 1 milhão em aplicações). A nova captação contou com a participação de 3 mil novos investidores com esse perfil.

Ampliação para sanemaneto e iluminação pública mira maior retorno

Até agora, a carteira estava concentrada em projetos de energia solar, no modelo de geração distribuída, com ativos distribuídos entre o Rio de Janeiro e Paraná. A ampliação para setores como saneamento e iluminação pública é vista como uma forma de melhorar a relação de risco e retorno do fundo.

“Assim como o setor de geração distribuída, que passou por um momento interessante com o novo marco, a mesma coisa acontece em saneamento, que teve com o novo marco diversos grupos entrando no setor e participando de concessões”, afirma Cristina Tamaso, da área de infraestrutura da Valora.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 17/07/23, às 13h08.

