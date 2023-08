VBI Real Estate compra Bari para crescer em crédito estruturado

Como aumentar a escala de negócios é importante para a gestora, outras oportunidades de aquisição serão avaliadas Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

A VBI Real Estate, gestora do setor imobiliário, assinou compromisso para adquirir a gestora Bari Asset. Com a aquisição, a VBI assumirá a gestão do fundo de investimento imobiliário Barigui Rendimentos Imobiliários FII (BARI11).

O BARI11 é um fundo que investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em créditos imobiliários com alto grau de pulverização de devedores, com patrimônio líquido de R$ 450 milhões e mais de 38 mil cotistas. A aquisição do Bari está sujeita a superação de condições precedentes comuns a este tipo de operação, inclusive aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os valores da aquisição não foram divulgados.

O movimento tem como objetivo o crescimento da VBI na área de credito estruturado, disse o sócio e fundador da VBI, Rodrigo Abbud, à Coluna. Como a escala é um elemento importante para o negócio da gestora, outras oportunidades de aquisição serão continuamente avaliadas. A VBI tem aproximadamente R$ 6 bilhões em recursos sob gestão. No ano passado, o Pátria Investimentos adquiriu a VBI Real Estate para encorpar significativamente a presença no ramo de tijolos.













Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/08/23, às 11h06.

