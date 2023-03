Veloe quer quadruplicar resultado de gestão de frota em quatro anos

Veículos em pedágio na região de Alphaville, na Grande São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão

A Veloe, empresa de tags de pedágio e outros serviços relacionados à mobilidade, organizou sua operação de gestão de frotas em uma nova marca, a Veloe Go, com a qual passará a atender grandes e médios operadores de transporte, microtransportadores e caminhoneiros autônomos. A ideia é que, em quatro anos, a Veloe Go tenha quadruplicado suas receitas com gestão de frotas, mercado estimado de R$ 370 bilhões no País.

Operação teve aumento de 62% no ano passado

No ano passado, a operação de gestão de frotas - que ainda não estava apartada - registrou aumento de 62% em suas receitas. A Veloe não revela o valor, mas a receita total da companhia foi de R$ 4,6 bilhões em 2022, 56% acima de 2021.

