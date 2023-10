Venda da gestora do Credit Suisse no Brasil atrai gigantes, mas com críticas a exigências

Uma das exigências do UBS foi que os participantes do processo se comprometessem a não contratar os gestores e o time de fundos imobiliários do Credit Suisse Foto: Denis Balibouse/Reuters

O processo de venda da gestora de investimentos imobiliários do Credit Suisse no Brasil, que tem mais de R$ 12 bilhões em ativos, chegou a um novo capítulo na última sexta-feira, 29. Na ocasião, terminou o prazo para interessados enviaram uma proposta de aquisição, apurou a Coluna do Broadcast. O negócio deve superar R$ 500 milhões.

A oferta do UBS BB despertou o interesse de todas as grandes gestoras do segmento, entre as quais: BTG Pactual, Pátria, Vinci Partners, Jive, XP, Hedge e SPX. Mas a assinatura do acordo de confidencialidade (NDA, na sigla em inglês) foi vista como uma barreira e levou à desistência de alguns candidatos. Um dos participantes classificou os termos do NDA como “pesados e leoninos”, com diversas exigências e limitações.

Uma das exigências do UBS foi que os participantes do processo se comprometessem a não contratar os gestores e o time de fundos imobiliários do Credit Suisse. O principal nome da equipe é Augusto Martins, profissional experiente do ramo, com seis anos no Credit Suisse e outros dez na Rio Bravo.

Risco é a troca de gestor

Um fator de risco no mercado é justamente a possibilidade de os cotistas dos fundos deliberarem pela troca do gestor por meio de maioria simples em assembleia. Assim, a troca dos profissionais que estão no comando pode ser o gatilho para uma troca da empresa responsável pela gestão. Nesse processo de venda, ninguém quer correr o risco de negociar a carteira e acabar ficando sem os fundos sob gestão.

O processo de venda da gestora havia sido aberto no ano passado, foi interrompido com a crise do Credit Suisse e reaberto pelo UBS BB na metade do ano, após concluir a aquisição do rival suíço - um negócio que aconteceu em meio a uma crise bancária na Suíça, feito sob pressão das autoridades por lá. O objetivo da venda do braço de negócios imobiliários do antigo rival é enxugar as operações no Brasil, para dar foco no negócio mais rentável do Credit aqui, a gestão de fortunas.

O Credit Suisse tem oito fundos de investimentos imobiliários listados em Bolsa sob sua gestão e é reconhecido como um dos principais agentes desse mercado. A taxa de administração está na ordem de 0,8%. O carro-chefe do portfólio é o CSHG Logística (HGLG11), maior fundo de galpões listado em Bolsa. Seu valor patrimonial é de R$ 5,2 bilhões e reúne 400 mil cotistas. Outro peso pesado é o CSHG Real Estate (HGRE11), de lajes corporativas, com valor patrimonial de R$ 1,8 bilhão e 145 mil cotistas. Procurado, o UBS BB não se pronunciou.





