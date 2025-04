Venda de aeroportos da CCR atrai 12 interessados e entra em nova fase

Aeroporto de Quito, no Equador, um dos três que a CCR opera lá fora Foto: Arquivo/CCR

A venda de 20 aeroportos da CCR ganha novo capítulo nas próximas semanas. Começa no final deste mês o período para os interessados entregarem propostas não vinculantes pelos terminais, em negócio avaliado em R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões, de acordo com fontes. Na primeira fase do processo, de avaliação dos números, ao menos 12 operadoras e fundos, locais e estrangeiros, olharam os ativos.

PUBLICIDADE A CCR opera a concessão de 17 aeroportos no Brasil, incluindo o de Belo Horizonte, e três em outros países da América Latina, entre eles em Curaçao, e colocou todos à venda. Entre os interessados que olharam os ativos estão nomes como os europeus Fraport, Zurich, Vinci e Aena. Da América Latina, olharam os mexicanos do Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Asur e OMA, e os argentinos da Corporación América Airports, além de fundos de infraestrutura locais e internacionais, que podem entrar sozinhos ou em conjunto com algum operador. Os terminais da CCR têm em conjunto R$ 4,3 bilhões em receita líquida ao ano e R$ 1,4 bilhão em Ebitda (resultado operacional), dos quais mais da metade desse último número em aeroportos internacionais. Uma fonte que chegou a avaliar os ativos observa que é um conjunto grande de aeroportos, mas com alguns terminais pequenos. Por isso, embora o objetivo seja vender tudo junto, pode ser que ocorra algum desmembramento ao longo do processo de venda, como dos terminais no Brasil e os do exterior ou vender blocos de terminais. A venda está sendo tocada pelo Lazard e Itaú BBA. Instalações recebem 43 milhões de passageiros por ano Alguns dos operadores internacionais já estão no Brasil, como a alemã Fraport, que tem a concessão dos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza, a espanhola Aena, em Congonhas, e a suíça Zurich, em Florianópolis e Natal. Já os mexicanos sempre ensaiaram vir para o Brasil, mas nunca vieram e essa pode ser uma porta de entrada, comenta um interlocutor. Ao contrário de outras áreas operadas pela CCR, como rodovias e mobilidade urbana, uma fonte ressalta que o cenário para aeroportos é mais desafiador, pois a curva esperada de passageiros está mais difícil de prever, e algumas concessões já evidenciaram isso. Pelos terminais da CCR são 43 milhões de passageiros por ano.

Por enquanto, os interessados que olharam os ativos assinaram cláusulas de não revelar as informações (o chamado NDA, no jargão do mercado financeiro) e estão fazendo um trabalho de avaliar melhor os números. A expectativa é que as entregas das ofertas não vinculantes ocorram entre final de abril e começo de maio. Há alguns meses a CCR vem falando publicamente sobre a intenção de vender ativos. Além dos aeroportos, também participações nos negócios de mobilidade urbana. A companhia tem como sócios a Itaúsa, o grupo Votorantim, a Mover (ex-Camargo Corrêa) e o grupo Soares Penido. Procurada, a CCR não comentou.

