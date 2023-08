Venda do Hortfruti entra na fase de propostas, mas só deve ser fechada em 2024

Entre potenciais interessados para comprar o Hortifruti estão a rede de supermercados carioca Zona Sul, os fundos Advent e Pátria e a rede St Marche Foto: NATURAL DA TERRA

A venda do Hortifruti Natural da Terra começa formalmente na próxima semana, quando potenciais interessados devem enviar propostas não vinculantes pela varejista de alimentos de Americanas. Alguns interessados vêm discutindo o ativo com assessores financeiros e advogados e devem se candidatar ,até o dia 21, às próximas fases do processo, quando haverá abertura dos dados (data room) e a vistoria na empresa (due diligence). A transação é estimada entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, mas não deve ser fechada este ano, por conta de uma série de incertezas de prazos relacionados ao processo de recuperação judicial da Americanas.

A expectativa maior nesse momento está nos novos balanços auditados da varejista. O Hortifruti foi comprado pela Americanas em agosto de 2021 e incorporado ao CNPJ da empresa em setembro do ano passado. Para vendê-lo, será preciso fazer o a separação novamente do ativo, operação conhecida como “carve-out”, em inglês. Desmembrar novamente a divisão não é tarefa fácil, segundo advogados especializados nesse tipo de operação. “O carve-out é uma das operações mais difíceis de se fazer”, afirma um dos advogados.

Como a empresa está em recuperação judicial, para o processo de venda, é preciso criar uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), uma parte do negócio que pode ser vendida sem levar para os compradores responsabilidades sobre as contingências de Americanas. A UPI é constituída como uma nova empresa, com balanço próprio. O comprador precisa ainda ter o nome aprovado pela assembleia dos credores.

Falta de dados dificulta avanço de conversas

Entre potenciais interessados para comprar o Hortifruti estão a rede de supermercados carioca Zona Sul, os fundos Advent e Pátria e a rede St Marche. No entanto, a falta de dados concretos sobre o negócio é citada com recorrência nos bastidores como empecilho para o andamento de conversas mais avançadas. Nos escritórios de advocacia, interessados têm procurado advogados para entender a situação da varejista e a viabilidade da aquisição do Hortifruti. O Citi foi contratado para fazer a venda. Procurada, a Americanas não se pronunciou.





