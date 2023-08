Vesper entra em aporte em biotech que busca cura do câncer e do Alzheimer

A Vesper Ventures, fundo de investimento em empresas nascentes especializadas em biotecnologia avançada, está liderando a rodada de investimento de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões) na Aptah Bio. Fundada em 2018, a startup faz pesquisas voltadas à correção de erros no processamento do RNA, que resultam na produção de proteínas tóxicas. Ao se acumularem nas células, essas estruturas provocam doenças neurodegenerativas e cânceres, como o Alzheimer e o glioblastoma multiforme, o tipo mais comum de câncer cerebral.

A Aptah Bio já havia recebido US$ 3,8 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) em 2021, em rodada também liderada pela Vesper. Os recursos foram utilizados para pesquisas em animais e resultaram em três patentes registradas nos Estados Unidos, onde a Biotech também tem presença.

Rafael Bottos, que está à frente da Aptah, compara essas doenças a um incêndio. Segundo ele, os medicamentos usados atualmente retiram o oxigênio do ambiente, mas causam danos severos ao paciente, sem garantia de efetividade. A ideia do novo tratamento é acabar com o fogo em sua causa original.

Novo aporte será usado na segunda fase de testes em animais e no início dos testes em humanos, previstos para o fim de 2025 Foto: REUTERS/Anton Vaganov

Ele e seu irmão gêmeo, Gabriel Bottos, que estão entre os cinco fundadores da Vesper, envolveram-se no setor por terem sentido na pele o problema: a sobrinha de 4 anos foi diagnosticada com um neuroblastoma metastático. Resolveram então voltar os recursos do fundo a pesquisa, desenvolvimento e cocriação de negócios em biotecnologia que fizessem a diferença. Rafael saiu da presidência da Vesper para comandar a Aptah. Hoje, a menina está bem.

O novo aporte será usado na segunda fase de testes em animais e no início dos testes em humanos, previstos para o fim de 2025. Na primeira fase, os resultados foram positivos. A empresa também busca parcerias com hospitais nos EUA para a condução dos procedimentos. O fundo está em conversa com investidores e family offices no Brasil, Europa e EUA e a expectativa fechar a captação até o fim do ano.

A Aptah é a empresa mais valiosa do portfólio da Vesper. A empresa foi avaliada em US$ 37,5 milhões (quase R$ 200 milhões), antes do novo aporte.





