Via estuda usar carteira do crediário para levantar mais de R$ 500 milhões

Em processo de reorganização do seu negócio, a Via (dona da Casas Bahia e Ponto) trabalha para buscar eficiência, mostrar um caminho de rentabilidade ao mercado e ajustar a sua estrutura de capital, com foco na redução de endividamento. A empresa, uma das maiores varejistas do País, tenta apresentar a investidores e credores uma operação mais ajustada para fazer frente ao contexto de crédito escasso e renda apertada por parte de consumidores. Um dos movimentos no radar do grupo é usar a carteira do crediário para levantar novos recursos no mercado e, assim, equilibrar melhor seu balanço. O processo se daria por meio de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (Fidcs), instrumento que despontou como alternativa de financiamento às companhias diante do aperto de recursos no mercado.

A Via tem R$ 5,4 bilhões nessa carteira de crédito. Esse montante, porém, é adiantado pelo Bradesco e o Banco do Brasil à companhia e se torna uma dívida bancária. A ideia é ceder essas carteiras para a composição de Fdics, produtos de investimento que são distribuídos em cotas ao mercado. Em troca, os recursos são antecipados à empresa. Em dois ou três trimestres, a companhia conseguiria levantar de R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão com os fundos de direitos creditórios. Com essas operações, em até 2 anos, a dívida poderia ser reduzida de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões.

Para os bancos, a engenharia também favorece. A exposição deles à empresa diminui. Para os investidores dos Fidcs, a oferta também tem atratividade. O crediário da Via é conhecido por ter baixo risco de inadimplência. Para a varejista, a operação seria um caminho para melhorar sua estrutura de capital.

Recursos do Bradesco deram oxigênio ao grupo no ano passado

A companhia costuma contar com a boa vontade dos principais credores, por ser, no longo prazo, uma boa pagadora. No fim do ano passado, recebeu uma injeção do Bradesco que ajudou a equilibrar as contas. Com uma renovação de parceria com o banco por mais 15 anos para os cartões co-branded na Casas Bahia, a companhia recebeu, em novembro de 2022, R$ 1,75 bilhão de “signing bonus” e antecipação de parte das comissões.

Segundo os dados do primeiro trimestre de 2023, a companhia tinha R$ 1,7 bilhão em dívidas com vencimentos nos 12 meses seguintes. Deste total, R$ 1,1 bilhão tive seu alongamento aprovado pelo Conselho de Administração. O custo médio dos débitos da companhia é de CDI + 2,1% ao ano. O grupo tem 1.129 lojas e somou vendas brutas de R$ 10,9 bilhões nos três primeiros meses deste ano, mas as operações estão no vermelho, em linha com a tendência no varejo. No trimestre, o prejuízo foi de R$ 297 milhões.

Ao mesmo tempo em que busca equilibrar as operações financeiras, a companhia está em processo de redução de gastos, com cortes de funcionários, desde a alta gestão até as lojas. Há também um esforço em curso para reduzir despesas com marketing e ineficiências logísticas. Procurada, a Via não comentou.

