Vivo busca ampliar fintech seguindo ‘as pegadas’ dos clientes

Barcelona - A Telefônica Brasil, dona da Vivo, vai aproveitar o conhecimento aprofundado que já tem sobre os hábitos dos seus clientes para oferecer a eles cada vez mais serviços. Só que de outro ramo: financeiro. A companhia lançará, possivelmente neste semestre, uma conta digital integrada e seguros de casa e viagem dentro da fintech Vivo Pay, com acesso pelo aplicativo Meu Vivo.

PUBLICIDADE A Telefônica obteve em setembro a licença do Banco Central para operar como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Isso autoriza a empresa a realizar financiamentos e outras operações por conta própria, sem recorrer a terceiros. “A licença nos dá a possibilidade de ter produtos novos, como também de executar alguns dos produtos de maneira mais internalizada, com mais eficiência”, disse o presidente da Vivo, Christian Gebara, em entrevista à Coluna durante o Mobile World Congress (MWC), que ocorre esta semana, Barcelona, na Espanha. Hoje, o Vivo Pay já oferece empréstimo pessoal, seguro para smartphone, antecipação de FGTS, compra parcelada no Pix, entre outras funções. Com isso, faturou R$ 461 milhões em 2024 - 14,5% mais que em 2023. Desde o início da operação, em outubro de 2020, o volume de empréstimos bateu em R$ 904 milhões. A empresa sabe A companhia pretender encaixar o portfólio do Vivo Pay nas jornadas dos clientes. A operadora sabe, por exemplo, quando alguém muda de endereço porque ele contrata banda larga, o que é uma oportunidade para vender seguro residencial. A tele sabe também quando haverá uma viagem, pois o usuário contrata roaming internacional, chance de emplacar um seguro viagem.

“Existe todo um portfólio da vida das pessoas atrelado ao mundo das fintechs que nós acreditamos que podemos capturar”, disse Gebara. “Tem concorrência? Sim. Mas nós temos o conhecimento da vida digital dos clientes que nos permite, talvez, sermos mais precisos na hora da abordagem”.

Atualmente, cerca 30% dos clientes que compram um smartphone nas lojas da operadora já contratam, também, um seguro para o aparelho. Outra parte, contrata consórcios. Tanto que a companhia fez um aporte na startup de consórcios Klubi, em dezembro, para ganhar musculatura nessa área. A Telefônica também está investindo numa campanha focada em cibersegurança, com o mote ‘Modo Seguro’, oferecendo serviços para bloqueio de celular em caso de roubo, filtro anti chamadas massivas e sistemas de segurança (firewall).

Marca não esta sozinha

A estratégia da Telefônica faz parte do movimento das operadoras de buscar fontes alternativas de faturamento além da telefonia e internet. Em fevereiro, a Claro foi autorizada pelo Banco Central para atuar como Instituição de Pagamento (IP) por meio da Claro Pay, conta digital para transferências, pagamentos e saques, entre outras funções. A TIM, por sua vez, era sócia do C6, parceria que foi desfeita neste ano após divergências entre as partes. A TIM já avisou que voltará ao setor financeiro, mas com foco maior em crédito.

