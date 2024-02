Walter Faria, do Grupo Petrópolis, recupera controle da Imcopa

Walter Faria, do Grupo Petrópolis, em foto de 2012 Foto: Carol Garcia/GOVBA

O empresário Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, retomou o controle da Imcopa, empresa que atua na produção de derivados de soja. Em decisão proferida nesta sexta-feira, 02, a juíza Mariana Gluszcynski Fowler Gusso, da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, determina que, com base no plano aprovado e em decisão já proferida pela 4ª Vara Federal de Brasília, o controle acionário do Grupo Imcopa deve ser transferido à Minefer Development e Triana Business, empresas de Faria sediadas no Panamá.

PUBLICIDADE A relação comercial de Faria com a Imcopa começou em 2010, quando a Petrópolis arrendou duas fábricas da empresa no Paraná para produzir bebidas. A Imcopa, porém, pediu recuperação judicial em 2013. Os créditos da recuperação judicial da Imcopa passam de R$ 3 bilhões, em valor atualizado. Houve uma disputa na Justiça pelos recursos, com acusações de desvios. A Petrópolis também está em recuperação judicial, cujo plano foi homologado em outubro.

